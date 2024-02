Europese beurzen verliezen stoom richting weekend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag slechts licht hoger geëindigd, ruim onder het hoogste punt van de dag. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel in het groen op 483,93 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 16.918,21 punten. De Franse CAC 40 sloot minder dan 0,1 procent hoger bij een stand van 7.592,26 punten. De Britse FTSE eindigde 0,1 procent in het rood op 7.615,54 punten.

Op weekbasis bleef er ook nauwelijks winst over voor de Stoxx Europe 600 terwijl de DAX licht daalde.

"De Europese markten zijn de nieuwe maand terughoudend begonnen nadat beleggers de berichten van zowel de Federal Reserve als de Bank of England van deze week tegen elkaar afwogen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zowel de Fed als de BoE maakte afgelopen week duidelijk dat de rentes voorlopig nog niet omlaag gaan. En de sterke banengroei in januari in de VS zorgt ervoor dat de Fed vermoedelijk nog later de rente voor het eerst zal verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank. Hij verwacht niet dat de Fed voor juni de rente zal verlagen.

De Europese handelsdag begon nog positief, onder meer na sterke cijfers van techreuzen Meta en Amazon donderdagavond nabeurs. De DAX wist tussentijds zelfs even een nieuw record aan te tikken boven de 17.000 punten, maar die winst vervloog na het Amerikaanse banenrapport, zag Hewson.

Verder was het op macro-economisch vlak rustig. De euro/dollar daalde vrijdag met 0,8 procent tot onder de 1,08. WTI-olie kostte minder dan 73 dollar en werd daarmee ruim een procent goedkoper dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Europese autofabrikanten zaten in de lift. Porsche AG ging aan kop in Frankfurt, met een winst van ruim 4 procent. Aandelen van de holding wonnen bijna 2 procent. Volkswagen won bijna anderhalf procent en BMW een procent. In Parijs steeg Renault circa 2,5 procent. Stellantis won ruim 2 procent.

Ook een aantal financials deed goede zaken. Deutsche Bank won 3,5 procent, Commerzbank ruim een procent en Credit Agricole zo'n anderhalf procent.

Farmabedrijven stonden juist onder druk in de DAX. Sartorius leverde ruim 2 procent in en Merck KGaA en Fresenius eindigden ook in het rood. Sanofi verloor bijna 2 procent.

Het Zweedse Electrolux steeg ruim een half procent in Stockholm. De fabrikant van onder meer wasmachines verwacht dat de vraag in zijn belangrijkste markten dit jaar zal stabiliseren, maar het is niet waarschijnlijk dat de winsten de komende kwartalen zullen verbeteren, omdat het tijd kost voordat de kostenmaatregelen effect zullen sorteren.

TomTom won in Amsterdam ruim 11 procent. TomTom wist in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat op te voeren en eindigde daardoor opnieuw in de rode cijfers. Volgens ABN AMRO was de winstgevendheid onderliggend echter beter dan verwacht.

Ryanair heeft in januari 3 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,2 miljoen passagiers. Het aandeel steeg een procent in Londen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot ruim een procent in het groen. De Dow Jones index moest het doen met een bescheiden winst.