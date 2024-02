AEX drijft weg van all time high Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag nagenoeg vlak gesloten. De AEX eindigde uiteindelijk fractioneel hoger op 822,53 punten. De dag begon nog voortvarend. De AEX ging na de sterke cijfers van de Amerikaanse techreuzen donderdagavond op zoek naar nieuwe records. Echter, het sterke banenrapport in de VS stuwde de rentes en zette de aandelen weer onder de druk. En dus viel ook de AEX weer terug. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten bleek in januari veel sterker dan verwacht toegenomen. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 353.000. De markt had een stijging van 185.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam daarmee uit op 3,7 procent, net als een maand eerder. Economen rekenden op een stijging tot 3,8 procent. Wel nam de inflatie toe. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,19 dollar naar 34,55 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,48 procent tegen 4,45 procent in december. De verwachting van economen voor december lag op 4,3 procent Volgens analist Philip Marey van Rabobank is de meevaller vooral te danken aan de herziening van de methodes die worden gehanteerd om tot de cijfers te komen. Sowieso is januari berucht om zijn relatief grote herzieningen. Verder nam de looninflatie toe. Marey denkt dat de Federal Reserve op zijn vroegst in juni de rente zal verlagen. Vervolgens bleek ook nog eens dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen iets harder was gestegen dan verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde van 69,7 naar 79,0 en steeg daarmee nog iets harder dan de 78,8 die eerder in voorlopige cijfers werd gemeld. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 2,9 procent, de laagste stand sinds december 2020. Na deze cijfers steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 18 basispunten naar 4,04 procent en daalde de euro/dollar naar 1,07917. De olieprijzen daalden vrijdag, ondanks dat de OPEC + bekendmaakte om haar olieproductiebeleid ongewijzigd te laten. Een vat Brent olie werd 1,9 procent goedkoper op 77,24 dollar. Stijgers en dalers In de AEX ging Randstad aan kop met een winst van 1,8 procent, gevolgd door Besi met een winst van 1,4 procent. ING verloor 1,1 procent. Donderdag tuimelde het aandeel al omlaag na cijfers, die vandaag werden gevolgd door koersdoelverlagingen van onder meer Berenberg en UBS. Shell leed een koersverlies van 1,4 procent, nadat de energiereus donderdag juist nog een sterkhouder was na de kwartaalcijfers. Bank of America verhoogde vanmiddag het koersdoel voor Shell en noemde het aandeel een sectorfavoriet. DSM-Firmenich was de grootste daler met een verlies van 2,6 procent. En IMCD daalde 1,5 procent. In de AMX trok Corbion 4,5 procent hoger en won OCI 3,7 procent. OCI steeg na een koopadvies van Berenberg. Signify was de grootste daler met een verlies van 2,8 procent. In de AScX won TomTom na cijfers ruim 11 procent. Volgens ABN AMRO viel de omzet van TomTom wat tegen, maar was de winstgevendheid onderliggend beter dan verwacht. Postnl droeg vrijdag de rode lantaarn en verloor 2,4 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden bij het Europese slot hoger, aangevoerd door de Nasdaq met een winst van 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

