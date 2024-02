Futures wijzen op hogere opening Wall Street na cijfers techgiganten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de cijfers van Apple, Amazon en Meta gisterenavond.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,7 procent in het groen. De Nasdaq lijkt meer dan een procent hoger te gaan openen.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Een gunstig rapport kan een renteverlaging in maart weer in beeld brengen. Die hoop kreeg afgelopen week een deuk bij het rentebesluit van de Fed, toen voorzitter Jerome Powell duidelijk maakte dat maart waarschijnlijk te vroeg komt.

"Aanhoudende veerkracht van de Amerikaanse economie zou de zaken voor de Fed kunnen compliceren", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Desalniettemin wordt verwacht dat de groei bescheiden zal vertragen, nadat het ADP-banenrapport al een vertraging liet zien tot 107.000 nieuwe banen. De loongroei bedroeg echter nog steeds 7,2 procent, wat wijst op aanhoudende krapte op de bredere arbeidsmarkt", voegde hij toe. De markt rekent voor het rapport van vanmiddag op 185.000 nieuwe banen, tegen 216.000 banen in december.

Naast het Amerikaans banenrapport staan ook de publicatie van de fabrieksorders en het consumentenvertrouwen voor vanmiddag op de agenda

Olie werd vrijdag 0,5 procent duurder op 74,21 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0884 Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0871 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0872 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil en Chevron kwamen voorbeurs met cijfers. Bij beide oliereuzen daalde de winst in het vierde kwartaal, maar was de daling minder scherp dan voorzien door analisten. Zowel Exxon als Chevron kondigde een dividendverhoging aan. De twee aandelen gaan een groene opening tegemoet.

Apple verkocht het afgelopen kwartaal meer iPhones dan een jaar eerder, waardoor de omzet sterker steeg dan verwacht, hoewel in China sprake was van een behoorlijke omzetdaling. De totale omzet kwam in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 30 december 2023, uit op 119,6 miljard dollar, tegen 117,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder en een consensusverwachting van 118 miljard dollar. Het aandeel verloor voorbeurs 2,6 procent, vooral door de ontwikkelingen in China.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, gaat voor het eerst in zijn bestaan dividend uitkeren, zo kondigde het aan bij de kwartaalcijfers van donderdagavond. Meta is van plan om voortaan elk kwartaal 0,50 dollar aan dividend uit te keren. Ook gaat het bedrijf voor 50 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg voorbeurs 16,9 procent.

Amazon noteerde voorbeurs 6,5 procent hoger. De Amerikaanse e-commercereus boekte in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten en presteerde ook beter dan analisten hadden voorzien. CEO Andy Jassy sprak van een recordkwartaal en een robuust 2023.

Intel heeft meer tijd nodig om zijn 20 miljard dollar kostende chipfabriek in Ohio operationeel te krijgen, zo meldde The Wall Street Journal. Intel was van plan om volgend jaar chips te produceren in de fabriek, maar het is nu waarschijnlijk dat de fabriek pas in 2026 klaar zal zijn. Het aandeel daalde voorbeurs 1,4 procent.

Zoom Video Communications gaat opnieuw banen schrappen. Volgens The Wall Street Journal verliest 2 procent van het personeel zijn baan. Het aandeel steeg voorbeurs 0,4 procent.

Deckers Outdoor steeg voorbeurs 8,0 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Sneakersfabrikant Skechers verloor voorbeurs 11,1 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,3 procent hoger op 4.906,19 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het groen op 38.519,84 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 15.361,64 punten.