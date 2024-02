Winstdaling ExxonMobil valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ExxonMobile heeft in het vierde kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan verwacht, ondanks dat de winst aanzienlijk daalde door de lagere olieprijs. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus. Exxon Mobil boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 7,6 miljard dollar, in vergelijking met 9,1 miljard dollar een kwartaal eerder. En dat is ongeveer 40 procent lager dan een jaar geleden toen de winst nog 12,8 miljard dollar bedroeg. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 2,48 dollar. Analisten hielden vooraf rekening met 2,21 dollar per aandeel. De omzet daalde met 11 procent naar 84,3 miljard dollar. Hier hielden de analisten volgens FactSet rekening met 90,0 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom daalde tot 13,7 miljard dollar en de vrije kasstroom kwam uit op 8,0 miljard dollar, iets hoger dan analisten hadden voorzien. Exxon Mobil keerde afgelopen jaar 32,4 miljard dollar uit aan aandeelhouders, 14,9 miljard dollar via dividenden en 17,4 miljard dollar door de inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf kondigde vrijdag een kwartaaldividend aan van 0,95 dollar per aandeel. Dat is een verhoging van 4 procent. De overname van Pioneer Natural Resources voor ongeveer 60 miljard dollar zal naar verwachting in de eerste helft van dit jaar worden afgerond. Het aandeel noteerde vrijdag na de cijfers 0,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

