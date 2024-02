Delivery Hero ontkent klappen verkoop Foodpanda Zuidoost-Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero is nog altijd in onderhandeling over de verkoop van Foodpanda in Zuidoost-Azië. Dit meldde Delivery Hero vrijdagmiddag, na berichten in de media dat de gesprekken geklapt zouden zijn. "Deze geruchten zijn vals", aldus Delivery Hero vrijdag. Lokale media meldden dat de verkoop van de activiteiten aan Grab zou zijn afgeblazen vanwege de verkoopprijs. Delivery Hero wil Foodpanda in Singapore, Maleisië, de Filipijnen, Thailand, Cambodja, Myanmar en Laos verkopen. Het aandeel Delivery Hero daalde vrijdag met 10 procent. Bron: ABM Financial News

