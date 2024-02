Prosus ontevreden over Indiase Byju's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus is ontevreden over de gang van zaken bij het Indiase Think & Learn Private, beter bekend als Byju's. Dit bleek uit een persbericht van de in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder. "We zijn erg bezorgd over de toekomst van het bedrijf onder het huidige management en de huidige samenstelling van de board", schreef Prosus. Daarom dringt Prosus, gesteund door enkele andere grote aandeelhouders, aan op een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dit deed Prosus overigens vorig jaar ook al twee keer, maar dit werd toen door Byju's genegeerd. Prosus wil onder meer dat de oprichters hun greep op de board verliezen. De investeerder blijft wel geloven in de rol die het bedrijf in de Indiase onderwijstechnologie kan spelen. De Belgische holding Sofina is één van de aandeelhouders van Byju's. Bron: ABM Financial News

