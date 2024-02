Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 486,89 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,8 procent op 16.992,34 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.633,83 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.651,90 punten.

De aandelenmarkten trokken zich vrijdag op aan een reeks goed ontvangen resultaten van Amerikaanse techgiganten, terwijl er wordt uitgekeken naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport vanmiddag, wat een renteverlaging in maart weer in beeld zou kunnen brengen.

BNP Paribas denkt dat de Fed de rente voor het eerst in mei zal verlagen, "gevolgd door een gestage reeks van verlagingen". De markt schat volgens CME de kans dat de Federal Reserve al de rente al in maart zal verlagen op ongeveer 35 procent.

"Wij geloven dat er renteverlagingen aankomen, maar denken ook dat het iets langer kan duren dan de markt momenteel inprijst. We rekenen op een eerste verlaging in september", zei Rabobank over de Bank of England, die gisteren met een rentebesluit kwam.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de industriële productie in Frankrijk in december op maandbasis is gestegen met 1,1 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,1 procent.

Olie werd vrijdag 0,7 procent duurder op 74,33 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0886. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0871 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0872 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het Zweedse Electrolux daalde 3,0 procent. Het concern verwacht dat de vraag in zijn belangrijkste markten dit jaar zal stabiliseren, maar het is niet waarschijnlijk dat de winsten de komende kwartalen zullen verbeteren, omdat het tijd kost voordat de kostenmaatregelen effect zullen sorteren.

TomTom won in Amsterdam 8,9 procent. Tom Tom wist in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat op te voeren en eindigde daardoor opnieuw in de rode cijfers. Volgens ABN AMRO was de winstgevendheid onderliggend echter beter dan verwacht.

Ryanair heeft in januari 3 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,2 miljoen passagiers. Het aandeel steeg 1,7 procent.

In Parijs ging Alstom aan kop met een winst van 2,7 procent, Renault steeg 2,4 procent, terwijl Totalenergies 1,2 procent daalde. In Amsterdam was Shell ook een opvallende daler.

In Frankfurt noteerde Zalando 4,9 procent hoger, steeg Siemens Energie steeg 3,1 procent, maar verloor Siemens Healthineers 1,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,6 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,3 procent hoger op 4.906,19 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het groen op 38.519,84 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 15.361,64 punten.