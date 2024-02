TomTom uitblinker op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft vrijdag de wind flink in de rug. De AEX steeg met 0,5 procent naar 826,01 punten, slechts enkele punten nog maar verwijderd van de all time high in november 2021 op 829,66 punten. Meta en Amazon, die vanmiddag ook flink hoger zullen openen, presteerden afgelopen kwartaal goed, zei investment manager Simon Wiersma van ING. "De prima cijfers van Meta en Amazon leiden tot een positieve stemming." Over Apple waren de meningen verdeeld en de reacties ook minder enthousiast, vooral gedreven door tegenvallende resultaten in China. Verder is het wachten op cijfers uit Amerika vanmiddag. De fabrieksorders en het consumentenvertrouwen staan op het menu, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar het banenrapport. De markt rekent op 185.000 nieuwe Amerikaanse banen en een lichte stijging van de werkloosheid naar 3,8 procent. De olieprijzen stegen vrijdagochtend, nadat de OPEC + bekendmaakte om haar olieproductiebeleid ongewijzigd te laten.Een vat Brent olie werd 0,6 procent duurder op 79,14 dollar. De euro/dollar noteerde hoger op 1,0889. Stijgers en dalers In de AEX ging Exor vanochtend aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent. Verliezers waren er vanochtend nauwelijks. Shell boekte een kleine daling, nadat de energiereus donderdag juist nog een sterkhouder was na de kwartaalcijfers. ING verloor 0,4 procent. Donderdag tuimelde het aandeel al omlaag na cijfers, die vandaag werden gevolgd door koersdoelverlagingen van onder meer Berenberg en UBS. In de AMX trok Corbion 6,4 procent hoger en won Air France-KLM 4,5 procent. OCI steeg 3,6 procent na een koopadvies van Berenberg. Alleen Vopak liet een fractioneel verlies zien. In de AScX won TomTom na cijfers bijna 10 procent. Volgens ABN AMRO viel de omzet van TomTom wat tegen, maar was de winstgevendheid onderliggend beter dan verwacht. Ebusco werd 2,2 procent duurder. Bron: ABM Financial News

