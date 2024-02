Meta beloont aandeelhouder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meta gaat zijn aandeelhouders flink belonen. Dit bleek donderdagavond bij de cijfers van het voormalige Facebook. Meta kondigde voor het eerst een dividend aan van 0,50 dollar per aandeel per kwartaal. De eerste uitkering vindt plaats op 26 maart. Maar daarnaast gaat Meta ook nog eens voor 50 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen. "We hebben een goed kwartaal achter de rug waarin onze community en ons bedrijf bleven groeien", zei Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Meta. "We hebben veel vooruitgang geboekt met onze visie op het bevorderen van AI en de metaverse." Het aandeel Meta lijkt vrijdag 15 procent hoger van start te gaan. De beurswaarde komt nu ruim boven de 1 biljoen dollar uit. Bron: ABM Financial News

