AEX op recordjacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een hogere opening na een groen slot op Wall Street donderdagavond, en positief ontvangen cijferrapportages van vooral Amazon en Meta nabeurs in de VS. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,7 procent hoger.

Donderdag steeg de AEX al 0,3 procent naar 822,09 punten, ondanks een afstraffing voor indexzwaargewicht ING na cijfers. Koerswinsten voor Shell, dat ook met cijfers kwam, en de halfgeleiders, duwden de index echter in het groen.

De andere hoofdindices in Europa gaven donderdag juist terrein prijs, nadat de Federal Reserve woensdagavond liet doorschemeren dat een snelle renteverlaging er voorlopig niet in zit. Wall Street sloot daarop woensdag al fors lager.

De AEX is nu minder dan een procent verwijderd van de hoogste stand ooit, neergezet in november 2021 op 829,66 punten. Daarna gooide de Russische inval in Oekraïne, met als direct gevolg een grondstoffencrisis en oplopende inflatie, waardoor centrale banken met renteverhogingen het vuur moesten blussen, roet in het eten.

In september 2022 vormde de AEX een bodem op 611,74 punten, ofwel een daling vanaf de top van ruim 25 procent.

Op Wall Street leek de aandelenrally na de toelichting op het rentebesluit woensdag uit te doven, maar donderdag werd er toch weer gas gegeven. Analisten wezen erop dat de obligatiemarkten de waarschuwende woorden van centraal bankiers, om niet te rekenen op snelle renteverlagingen, niet geloven.

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties stond donderdag onder druk, terwijl de Dow Jones index zijn all time high aanscherpte. Vanochtend koersen de futures in de VS al weer verder omhoog na vooral flink meevallende resultaten van Meta en Amazon nabeurs op Wall Street. Apple kon daarentegen niet overtuigen.

Social mediabedrijf Meta Platforms, bekend van Facebook, Instagram en WhatsApp, rapporteerde over het afgelopen kwartaal een omzetstijging van 25 procent op jaarbasis. De nettowinst kwam uit op 14 miljard dollar en het bedrijf gaat voor het eerst dividend uitkeren.

Het aandeel met een beurswaarde van circa 1.000 miljard dollar steeg in de elektronische handel nabeurs met maar liefst 15 procent.

Cijfers van Amazon werden ook met applaus onthaald, en het aandeel steeg nabeurs met 7 procent, na al een stijging van bijna 3 procent in de reguliere handel.

Apple daalde nabeurs juist met drie procent, ondanks een nettowinst in het afgelopen kwartaal van 33,9 miljard dollar, ten opzichte van 30 miljard dollar een jaar eerder.

Analisten van Bank of America zijn van mening dat Apple ook nog eens zal gaan profiteren van de toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie. De oudere iPhone-modellen zullen de komende jaren waarschijnlijk een upgrade nodig hebben om nieuwe AI-apps te kunnen gebruiken.

Vanmiddag is het de beurt aan de oliereuzen Chevron en Exxon Mobil om met cijfers te komen en verder staat het Amerikaanse banenrapport op het menu. Een zwak rapport kan door beleggers positief worden uitgelegd, omdat het druk zet op de Federal Reserve om de rente te verlagen.

De Aziatische beurzen koersen vanochtend overwegend in het groen. Koploper is de beurs in Seoel met een koersstijging van 2,9 procent, terwijl Sydney 1,5 procent hoger staat. In Tokio blijft de winst beperkt tot krap een half procent. De Shanghai Composite is na een groene opening toch weer de dissonant, met een verlies van ruim een procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent hoger, na een daling van 2,7 procent naar 73,82 dollar per vat donderdagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

Tom Tom wist in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat op te voeren en eindigde daardoor opnieuw in de rode cijfers. TomTom boekte het afgelopen kwartaal een negatief operationeel resultaat van 10,4 miljoen euro en netto leed het bedrijf een verlies van 11,6 miljoen euro. De analisten voorzagen een negatieve EBIT van 12 miljoen euro en een nettoverlies van 9 miljoen euro. Voor 2024 zei CEO Harold Goddijn "voorzichtig optimistisch" te zijn. De omzet komt vermoedelijk uit tussen de 570 en 610 miljoen euro. Daaraan zal Location Technology 490 tot 520 miljoen euro bijdragen.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group denkt dat IMCD in beweging kan komen na een adviesverlaging van HSBC. De bank ging van Kopen naar Houden met een koersdoel van 149 euro.

Verder verlaagde Berenberg het koersdoel voor ING met een euro naar 16,50 euro. Het aandeel blijft volgens de analisten wel koopwaardig.

Berenberg verhoogde juist het advies voor OCI van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging daarbij van 26,00 euro naar 38,00 euro.

IMCD rondde de overname van het resterende belang van 30 procent in de Indiase distributeur van speciale chemicaliën Signet Excipients af. De afronding van de overname van het resterende belang van 30 procent werd uitgevoerd op basis van de aandelenkoopovereenkomst van september 2020.

Ajax bereikte overeenstemming met Anass Salah-Eddine en FC Twente over de directe transfer van de verdediger naar de Twentse Eredivisieclub. Het contract van Salah-Eddine liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2025. De voetbalclub bereikte daarnaast overeenstemming met Julian Rijkhoff en Borussia Dortmund over de overgang van de 19-jarige spits naar Amsterdam. De spits verliet de jeugdopleiding van Ajax in 2021 voor die van Borussia Dortmund.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,3 procent op 4.906,19 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 38.519,84 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.361,64 punten.