Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersen vrijdagochtend overwegend in het groen.

Koploper is de beurs in Seoel met een koersstijging van 2,5 procent, terwijl Sydney 1,5 procent hoger staat. In Tokio blijft de winst beperkt tot ruim een half procent. De Shanghai Composite is na een groene opening toch weer de dissonant, met een verlies van 1,6 procent.

In Zuid-Korea bleek de inflatie in januari op jaarbasis te zijn uitgekomen op 2,8 procent, waar werd gerekend op 2,9 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent hoger, na een daling van 2,7 procent naar 73,82 dollar per vat donderdagavond in New York.

De Europese beurzen maken zich vrijdag op voor een hogere opening.

Op Wall Street scherpte de Dow Jones index donderdagavond zijn hoogste stand ooit aan, en vanochtend koersen de futures in de VS alweer verder omhoog, na vooral flink meevallende resultaten van Meta en Amazon gisteren nabeurs. Vanmiddag is het de beurt aan de oliereuzen Chevron en Exxon Mobil om met cijfers te komen en verder staat het Amerikaanse banenrapport op het menu.