Europese beurzen openen naar verwachting stevig hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een beduidend hogere opening tegemoet, na de goed ontvangen cijfers van Amazon en Meta, terwijl Apple een tik kreeg nabeurs.

Beleggers kijken vandaag vooral uit naar de banencijfers die vanmiddag in de VS op het menu staan.

IG voorziet een openingswinst van 148 punten voor de Duitse DAX en een plus van 66 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 66 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Het was een terughoudend begin van de nieuwe maand, nadat de Federal Reserve woensdagavond liet doorschemeren dat een snelle renteverlaging er voorlopig niet in zit. Daarnaast was het een drukke dag met kwartaalcijfers, waarbij onder meer een aantal grote Europese financials de boeken openden.

Januari was nog een prima maand voor beleggers met positieve aandelenrendementen, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Volgens de geschiedenis is het verloop van januari een redelijk betrouwbare graadmeter voor de rest van het jaar."

De Bank of England handhaafde donderdag conform verwachting de belangrijkste rente, maar klonk minder dovish dan verwacht en dus lijkt een renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog wel even op zich te laten wachten.

Twee beleidsmakers stemden zelfs opnieuw voor een renteverhoging van 25 basispunten.

"De consensus leek te zijn dat de drie haviken die stemden voor een renteverhoging van 25 basispunten in december zouden wijken", zeiden economen van ING.

"Net als veel andere centrale banken wacht de BoE op verder bewijs van een afkoelende inflatie voordat ze de rente verlaagt", aldus ING, dat de eerste renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog steeds voorziet in augustus.

Inkoopdata uit de eurozone gaven ook weinig reden tot juichen. De industrie in de eurozone is in januari opnieuw gekrompen, hoewel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6, tegen 44,4 een maand eerder. Dat was wel de hoogste stand in tien maanden.

"Er is een reële kans dat de recessie in de Europese industrie zich doorzet in het eerste kwartaal", zo waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

Maar er zijn volgens de econoom ook lichtpuntjes. Zo trekt de inkoopmanagersindex al drie maanden op rij aan en meer bedrijven verwachten een hogere output in het komende jaar.

"Het herstel in de eurozone kan eerst komen vanuit de Zuid-Europese landen, die een aanjager kunnen zijn voor de grotere economieën om uit de recessie te komen."

Verder bleek dat de inflatie in de eurozone minder sterk is gedaald dan voorzien. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,8 procent op jaarbasis. Er was vooraf door economen gemiddeld gerekend op een daling tot 2,7 procent. De kerninflatie daalde van 3,4 tot 3,3 procent.

Het is nog te vroeg om de overwinning uit te roepen in de inflatiestrijd, aldus ING.

"De ECB hoopt dat hogere lonen gedeeltelijk worden opgevangen door lagere winstmarges. Maar als de groei in het tweede kwartaal weer aantrekt, hebben bedrijven misschien de prijskracht om de margedruk te weerstaan, waardoor de inflatie niet veel verder zal dalen. Daarom blijven wij denken dat de ECB zeer voorzichtig zal zijn en geen renteverlaging zal overwegen voor juni", volgens ING.

Bedrijfsnieuws

ING gaf 6,4 procent prijs na cijfers. De bank verwacht in 2024 lagere rentebaten. Ook het vierde kwartaal stelde zwaar teleur, volgens analisten van Kepler Cheuvreux, die ING veel te somber gestemd vonden. Banco Santander schreef 1,9 procent bij. De bank kwam een dag eerder met cijfers.

BNP Paribas stelde net als ING teleur met kwartaalcijfers en het aandeel daalde 9,2 procent in Parijs. Het winstdoel voor 2025 werd verlaagd, nadat de winst in het vierde kwartaal daalde als gevolg van hogere kosten.

Sanofi leverde 4,1 procent in, nadat er in het vierde kwartaal een verlies in de boeken kwam. De resultaten waren ook onder verwachting.

In Frankfurt won Deutsche Bank juist drie procent na cijfers. De Duitse bank heeft in het vierde kwartaal de winst onder druk zien staan, maar keert over 2023 wel een flink hoger dividend uit. Ook Siemens Healthineers deed goede zaken na het openen van de boeken, met een winst van ruim 4 procent. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

Adidas verloor 2 procent. De gepresenteerde doelen voor 2024 vielen tegen.

Shell steeg 2,1 procent, na cijfers die meevielen en een dividendverhoging en een nieuwe aandeleninkoop bevatten. ING sprak van een sterk jaareinde voor de energiereus.

Euro STOXX 50 4.638,60 (-0,2%)

STOXX Europe 600 483,86 (-0,4%)

DAX 16.859,04 (-0,3%)

CAC 40 7.588,75 (-0,9%)

FTSE 100 7.622,16 (-0,1%)

SMI 11.213,91 (-1,1%)

AEX 822,09 (+0,5%)

BEL 20 3.623,30 (-1,1%)

FTSE MIB 30.689,11 (-0,2%)

IBEX 35 10.014,00 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een groene opening tegemoet, in afwachting van het banenrapport. Verder zullen beleggers reageren op de resultaten van Meta, Amazon en Apple die donderdag nabeurs verschenen.

Meta verraste de markt door voor het eerst dividend uit te keren, van 0,50 dollar per kwartaal. Dat zorgde voor een mooie koerssprong nabeurs. Ook de resultaten in het vierde kwartaal waren sterk. Amazon wist ook de verwachtingen te verslaan, net als Apple. Laatstgenoemde stond donderdag nabeurs echter onder druk, omdat de krimp in China in het eerste kwartaal groter werd.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, met een record voor de Dow Jones index, waarmee een groot deel van de verliezen van een dag eerder werden weggepoetst, toen Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit liet weten dat een renteverlaging in maart "niet het meest waarschijnlijke scenario" is.

"Het is duidelijk een geval van een vertraagde en geen geannuleerde trein", stelde Hargreaves Lansdown. Dat betekent niet dat de markt het niet kwalijk zal opvatten als er cijfers naar buiten komen die erop wijzen dat de economie de inflatie weer kan laten oplopen.

Donderdagmiddag bleek het aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week te zijn gestegen, van 215.000 tot 224.000. Er werd een vrijwel stabiel niveau voorspeld.

De inkoopmanagersindex van S&P Global liet zien dat de Amerikaanse industrie in januari weer is gegroeid. Het indexcijfer van 50,7 bleek de hoogste stand sinds september 2022.

"Fabrikanten zijn het jaar vol goede moed begonnen. Het optimisme onder bedrijven over het komende jaar is gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2022 dankzij een toename van de vraag", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting.

De inkoopdata van ISM toonden dat de Amerikaanse maakindustrie in januari opnieuw is gekrompen, maar wel veel minder hard dan in december. Bovendien stegen de nieuwe orders.

De ruwe olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 73,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper. Berichten over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas veroorzaakten een verkoopgolf op de oliemarkt.

Volgens Manish Raj van Velandera Energy Partners is een wapenstilstand tussen Israël en Hamas wellicht positief voor de verstoringen in de scheepvaart in de Rode Zee die worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications gaat opnieuw banen schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag. Het gaat om een inkrimping van het personeelsbestand met 2 procent. Vorig jaar kondigde Zoom aan dat het ongeveer 1.300 banen zou schrappen, omgerekend ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Het aandeel steeg licht.

Honeywell boekte meer winst en omzet en voorziet meer groei in het nieuwe jaar, maar de omzet was lager dan de analistenconsensus. Het aandeel verloor 2,5 procent.

Shell steeg bijna 2 procent. Het aandeel dat ook een Amerikaanse beursnotering heeft zag de winst dalen maar die daling viel mee, gezien de verwachtingen. Ook komt er een aandeleninkoop van 3,5 miljard dollar en gaat het dividend met 20 procent omhoog.

Merck heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, mede dankzij een sterke groei binnen de onderdelen vaccins en oncologie. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

Qualcomm verloor 5 procent, hoewel de kwartaalcijfers beter dan verwacht waren. De outlook was globaal in lijn met de analistenconsensus.

Aandelen Peloton daalden ruim 24 procent en daarmee naar een nieuw dieptepunt, na een winstwaarschuwing.

Apple, Amazon en Meta sloten in aanloop naar hun kwartaalcijfers alle drie in het groen.

S&P 500 index 4.906,19 (+1,3%)

Dow Jones index 38,519,84 (+1,0%)

Nasdaq Composite 15.361,64 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 36.223,07 (+0,6%)

Shanghai Composite 2.739,86 (-1,1%)

Hang Seng 15.610,75 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0875. Donderdagavond noteerde het muntpaar ook op 1,0875.

USD/JPY Yen 146,48

EUR/USD Euro 1,0875

EUR/JPY Yen 159,31

MACRO-AGENDA:

08:45 Industriële productie - December (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)

16:00 Fabrieksorders - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 TomTom - Cijfers vierde kwartaal (NL)

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)