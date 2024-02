Ajax laat Anass Salah-Eddine vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Anass Salah-Eddine en FC Twente over de directe transfer van de verdediger naar de Twentse Eredivisieclub. Dit maakte Ajax donderdagavond bekend. Het contract van Salah-Eddine liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2025. Salah-Eddine maakte op 15 mei 2022 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. De jeugdinternational speelde tien officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. In het seizoen 2022/2023 kwam hij op huurbasis uit voor FC Twente, de club die hem nu definitief overneemt. Bron: ABM Financial News

