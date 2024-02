Apple verkoopt meer iPhones

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones verkocht dan een jaar eerder, waardoor de omzet sterker steeg dan verwacht, hoewel in China sprake was van een behoorlijke omzetdaling.

"Vandaag rapporteert Apple een omzetgroei voor het decemberkwartaal, aangevoerd door de verkoop van iPhones, en een recordomzet bij Services", zei Tim Cook, CEO van Apple.

De totale omzet kwam in het eerste kwartaal, dat liep tot en met 30 december 2023, uit op 119,6 miljard dollar, tegenover 117,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 118 miljard dollar.

In China was echter sprake van een krimp van bijna 13 procent op jaarbasis, bij een totale omzet van 20,8 miljard dollar. In het vierde kwartaal was in China nog sprake van een krimp van 2,5 procent. Door de afnemende vraag, ook omdat iPhones niet langer gebruikt mogen worden door Chinese ambtenaren, heeft Apple in het land prijsverlagingen doorgevoerd.

Uit cijfers van datafirma IDC bleek vorige week dat de smartphone leveringen van Apple in China in de laatste drie maanden van 2023 met 2,1 procent zijn gedaald. Ook het marktaandeel van Apple in China nam licht af, van 20,6 tot 20,0 procent.

Meer dan de helft van de totale omzet van het bedrijf kwam in het eerste kwartaal uit de verkoop van iPhones. Apple verkocht voor 69,7 miljard dollar aan toestellen, waar analisten rekende op 67,6 miljard dollar. In het eerste kwartaal van vorig jaar verkocht Apple voor 65,8 miljard dollar aan iPhones.

In het vierde kwartaal, de periode van drie maanden tot en met september, leverden de totale iPhone-verkopen Apple 43,8 miljard dollar op, terwijl de totale omzet destijds uitkwam op 89,5 miljard dollar.

Analisten van Bank of America zijn van mening dat Apple zal gaan profiteren van de toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie. De oudere iPhone-modellen zullen de komende jaren waarschijnlijk een upgrade nodig hebben om AI-apps te kunnen gebruiken.

De omzet bij Services steeg in het eerste kwartaal naar 23,1 miljard dollar, van 20,8 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekende de markt op 23,3 miljard dollar.

De verkoop van iPads daalde het afgelopen kwartaal van 9,4 miljard tot circa 7,0 miljard dollar, waar analisten rekenden op 7,4 miljard dollar.

De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 7,8 miljard dollar, van 7,7 miljard dollar een jaar geleden en onder de verwachting van 7,9 miljard dollar.

Bij wearables, home en accessoires daalden de opbrengsten van 13,5 miljard naar 12 miljard dollar, waar analisten rekenden op 11,3 miljard dollar.

De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 33,9 miljard dollar, van 30 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 2,18 dollar was beter dan de 2,10 dollar die werd voorspeld door analisten. In het eerste kwartaal van vorig jaar kwam de winst per aandeel uit op 1,88 dollar.

Verder is de markt in afwachting van de verkoop van de langverwachte Vision Pro-headset, die vanaf vrijdag wordt geleverd, voor een prijs van 3.499 dollar per stuk.

Apple heeft niet bekendgemaakt hoeveel headsets er zijn verkocht, maar het aantal ligt volgens analisten van TF International Securities naar schatting tussen de 160.000 en 180.000 stuks.

In de nabeurshandel daalde het aandeel Apple donderdag 1,5 procent.