Meta keert voor het eerst dividend uit

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, gaat voor het eerst in zijn bestaan dividend uitkeren, terwijl in het vierde kwartaal sterke resultaten werden gerapporteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse social mediabedrijf.

Meta is van plan om voortaan elk kwartaal 0,50 dollar aan dividend uit te keren, met een totaal van 2,00 dollar per jaar.

"We hebben een goed kwartaal achter de rug waarin onze community en ons bedrijf bleven groeien", zei Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Meta. "We hebben veel vooruitgang geboekt met onze visie op het bevorderen van AI en de metaverse."

De omzet, inclusief advertentie-inkomsten, steeg afgelopen kwartaal met 25 procent op jaarbasis, van 32,2 naar 40,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden een omzet van 39,1 miljard dollar. Meta rekende vooraf zelf op een omzet tussen de 36,5 en 40,0 miljard dollar.

In het derde kwartaal groeide de omzet van Meta met 23 procent.

In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een winst van 14 miljard dollar, of 5,33 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er 4,7 miljard dollar aan winst in de boeken, of 1,76 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 4,82 dollar per aandeel.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook was in december 2,11 miljard, een stijging op jaarbasis van 6 procent.

De kosten daalden afgelopen kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar 23,7 miljard dollar. Over heel 2023 kwamen de kosten uit op 88,2 miljard dollar. Hier rekende Meta zelf op kosten van 87 tot 89 miljard dollar.

Meta sprak bij de kwartaalcijfers in oktober al de verwachting uit dat de kapitaaluitgaven in 2024 verder zullen stijgen, onder meer door investeringen in kunstmatige intelligentie en de metaverse. Voor dit jaar mikt Meta nog altijd op een bedrag van 94 tot 99 miljard dollar aan investeringen.

De omzet moet in het eerste kwartaal uitkomen op 34,5 tot 37 miljard dollar. De markt rekent op 33,9 miljard dollar.

Het aandeel Meta noteerde donderdag in de nabeurshandel 13 procent hoger.