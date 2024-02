Wall Street optimistisch richting cijfers van techreuzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, waarmee een groot deel van de verliezen van een dag eerder werden weggepoetst. De S&P 500 steeg 1,3 procent op 4.906,19 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 38.519,84 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.361,64 punten. Techreuzen Apple, Amazon.com en Meta Platforms publiceren nabeurs hun kwartaalcijfers. "De meeste beleggers proberen de kleinste misstap aan te grijpen om uit de uitgerekte technologierally te stappen", stelde Swissquote Bank. Apple, Amazon en Meta kunnen donderdag nabeurs maar beter verbluffend goede cijfers rapporteren, anders zou de verkoopgolf in technologie-aandelen wel eens kunnen aanzwellen en uitdijen, zo stelde de bank. Handelaren houden bovendien een oog op het tijdspad waarin de Federal Reserve mogelijk de rente gaat verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell liet woensdagavond weten dat een renteverlaging in maart "niet het meest waarschijnlijke scenario" is. Dit zorgde voor lagere aandelenkoersen op Wall Street, maar de vastrentende markt acht de kans op een renteverlaging in mei alsnog waarschijnlijk, en rekent op 150 basispunten aan verlagingen in heel het jaar. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,88 procent. "Het is duidelijk een geval van een vertraagde en geen geannuleerde trein", stelde Hargreaves Lansdown. Dat betekent niet dat de markt het niet kwalijk zal opvatten als er cijfers naar buiten komen die erop wijzen dat de economie de inflatie weer kan laten oplopen. Donderdagmiddag bleek het aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week te zijn gestegen, van 215.000 tot 224.000. Er werd een vrijwel stabiel niveau voorspeld. De inkoopmanagersindex van S&P Global liet zien dat de Amerikaanse industrie in januari weer is gegroeid. Het indexcijfer van 50,7 bleek de hoogste stand sinds september 2022. "Fabrikanten zijn het jaar vol goede moed begonnen. Het optimisme onder bedrijven over het komende jaar is gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2022 dankzij een toename van de vraag", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. De inkoopdata van ISM toonden dat de Amerikaanse maakindustrie in januari opnieuw is gekrompen, maar wel veel minder hard dan in december. Bovendien stegen de nieuwe orders. De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0875. De ruwe olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 73,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper. Berichten over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas veroorzaakten een verkoopgolf op de oliemarkt. Volgens Manish Raj van Velandera Energy Partners is een wapenstilstand tussen Israël en Hamas wellicht positief voor de verstoringen in de scheepvaart in de Rode Zee die worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Bedrijfsnieuws Zoom Video Communications gaat opnieuw banen schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag. Het gaat om een inkrimping van het personeelsbestand met 2 procent. Vorig jaar kondigde Zoom aan dat het ongeveer 1.300 banen zou schrappen, omgerekend ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Het aandeel steeg licht. Honeywell boekte meer winst en omzet en voorziet meer groei in het nieuwe jaar, maar de omzet was lager dan de analistenconsensus. Het aandeel verloor 2,5 procent. Shell steeg bijna 2 procent. Het aandeel dat ook een Amerikaanse beursnotering heeft zag de winst dalen maar die daling viel mee, gezien de verwachtingen. Ook komt er een aandeleninkoop van 3,5 miljard dollar en gaat het dividend met 20 procent omhoog. Merck heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, mede dankzij een sterke groei binnen de onderdelen vaccins en oncologie. Het aandeel steeg bijna 5 procent. Qualcomm verloor 5 procent, hoewel de kwartaalcijfers beter dan verwacht waren. De outlook was globaal in lijn met de analistenconsensus. Aandelen Peloton daalden ruim 24 procent en daarmee naar een nieuw dieptepunt, na een winstwaarschuwing. Apple, Amazon en Meta sloten in aanloop naar hun kwartaalcijfers alle drie in het groen. Bron: ABM Financial News

