Ruwe olieprijs daalt verder

(ABM FN-Dow Jones) De ruwe olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 73,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper.

Berichten over een mogelijk staakt-het-vuren veroorzaakten donderdag een verkoopgolf op de oliemarkt, nadat de prijs eerder op de dag nog steeg.

Een mogelijk staakt-het-vuren roept de vraag op "of we, als het waar is, een vermindering van de spanningen tussen Iran en de VS zullen zien," zei marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group.

Op donderdag meldde The Jerusalem Post dat het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat Hamas de eerste goedkeuring heeft gegeven voor een staakt-het-vuren en een gijzelingsovereenkomst in de Gazastrook.

Volgens Manish Raj van Velandera Energy Partners is een wapenstilstand tussen Israël en Hamas wellicht ook positief voor de verstoringen in de scheepvaart in de Rode Zee die worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

"Aan de andere kant heeft de VS specifieke plannen gemaakt om harde actie te ondernemen," zei hij. "Voor zover er geen militaire risicopremie is ingebouwd in de olieprijzen, is de aanloop naar dalende olieprijzen beperkt."

De oliemarkt stond woensdag al onder druk nadat bleek dat de Amerikaanse olie- en benzinevoorraden vorige week onverwacht zijn gestegen. Op maandbasis wisten de olieprijzen in januari wel te stijgen en dat was voor het eerst sinds de maand september.

Donderdag hield het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee voor het eerst in ongeveer twee maanden een videoconferentie. In een verklaring na afloop zei het technisch comité van de OPEC dat de productiegegevens van ruwe olie voor november en december vorig jaar aantoonden dat de landen zich "in hoge mate" hielden aan de OPEC+ productieovereenkomst.

OPEC+ zal in maart beslissen of ze de productieverlagingen tot na het eerste kwartaal zullen verlengen," zeiden analisten van StoneX. "Een verlenging van de productieverlagingen zou de oliemarkten na het eerste kwartaal van dit jaar verder kunnen opdrijven."