Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 483,86 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.859,04 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de min bij een stand van 7.588,75 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 7.622,16 punten.

Het was een terughoudend begin van de nieuwe maand, nadat de Federal Reserve woensdagavond liet doorschemeren dat een snelle renteverlaging er voorlopig niet in zit. Daarnaast was het een drukke dag met kwartaalcijfers, waarbij onder meer een aantal grote Europese financials de boeken openden.

Januari was nog een prima maand voor beleggers met positieve aandelenrendementen, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Volgens de geschiedenis is het verloop van januari een redelijk betrouwbare graadmeter voor de rest van het jaar."

De Bank of England handhaafde donderdag conform verwachting de belangrijkste rente, maar klonk minder dovish dan verwacht en dus lijkt een renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog wel even op zich te laten wachten.

Twee beleidsmakers stemden zelfs opnieuw voor een renteverhoging van 25 basispunten.

"De consensus leek te zijn dat de drie haviken die stemden voor een renteverhoging van 25 basispunten in december zouden wijken", zeiden economen van ING.

"Net als veel andere centrale banken wacht de BoE op verder bewijs van een afkoelende inflatie voordat ze de rente verlaagt", aldus ING, dat de eerste renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog steeds voorziet in augustus.

Inkoopdata uit de eurozone gaven ook weinig reden tot juichen. De industrie in de eurozone is in januari opnieuw gekrompen, hoewel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6, tegen 44,4 een maand eerder. Dat was wel de hoogste stand in tien maanden.

"Er is een reële kans dat de recessie in de Europese industrie zich doorzet in het eerste kwartaal", zo waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

Maar er zijn volgens de econoom ook lichtpuntjes. Zo trekt de inkoopmanagersindex al drie maanden op rij aan en meer bedrijven verwachten een hogere output in het komende jaar.

"Het herstel in de eurozone kan eerst komen vanuit de Zuid-Europese landen, die een aanjager kunnen zijn voor de grotere economieën om uit de recessie te komen."

Verder bleek dat de inflatie in de eurozone minder sterk is gedaald dan voorzien. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,8 procent op jaarbasis. Er was vooraf door economen gemiddeld gerekend op een daling tot 2,7 procent. De kerninflatie daalde van 3,4 tot 3,3 procent.

Het is nog te vroeg om de overwinning uit te roepen in de inflatiestrijd, aldus ING.

"De ECB hoopt dat hogere lonen gedeeltelijk worden opgevangen door lagere winstmarges. Maar als de groei in het tweede kwartaal weer aantrekt, hebben bedrijven misschien de prijskracht om de margedruk te weerstaan, waardoor de inflatie niet veel verder zal dalen. Daarom blijven wij denken dat de ECB zeer voorzichtig zal zijn en geen renteverlaging zal overwegen voor juni", volgens ING.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0859. WTI-olie werd een half procent duurder en kostte 76,40 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

ING gaf 6,4 procent prijs na cijfers. De bank verwacht in 2024 lagere rentebaten. Ook het vierde kwartaal stelde zwaar teleur, volgens analisten van Kepler Cheuvreux, die ING veel te somber gestemd vonden. Banco Santander schreef 1,9 procent bij. De bank kwam een dag eerder met cijfers.

BNP Paribas stelde net als ING teleur met kwartaalcijfers en het aandeel daalde 9,2 procent in Parijs. Het winstdoel voor 2025 werd verlaagd, nadat de winst in het vierde kwartaal daalde als gevolg van hogere kosten.

Sanofi leverde 4,1 procent in, nadat er in het vierde kwartaal een verlies in de boeken kwam. De resultaten waren ook onder verwachting.

In Frankfurt won Deutsche Bank juist drie procent na cijfers. De Duitse bank heeft in het vierde kwartaal de winst onder druk zien staan, maar keert over 2023 wel een flink hoger dividend uit. Ook Siemens Healthineers deed goede zaken na het openen van de boeken, met een winst van ruim 4 procent. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

Adidas verloor 2 procent. De gepresenteerde doelen voor 2024 vielen tegen.

Shell steeg 2,1 procent, na cijfers die meevielen en een dividendverhoging en een nieuwe aandeleninkoop bevatten. ING sprak van een sterk jaareinde voor de energiereus.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in de plus.