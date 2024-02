IMCD rondt overname van resterend belang in Signet af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft de overname van het resterende belang van 30 procent in de Indiase distributeur van speciale chemicaliën Signet Excipients afgerond. Dit meldde de distributeur van speciaalchemie donderdag nabeurs, zonder daarbij financiële details bekend te maken. De afronding van de overname van het resterende belang van 30 procent werd uitgevoerd op basis van de aandelenkoopovereenkomst van september 2020. "Aangezien IMCD in november 2020 volledige zeggenschap over Signet verkreeg, werd deze aankoopprijsverplichting opgenomen in de gerapporteerde nettoschuldpositie van IMCD en worden de resultaten van Signet volledig geconsolideerd in de cijfers van IMCD sinds de overnamedatum van november 2020", zei IMCD. Als gevolg hiervan zal deze voltooiing geen invloed hebben op de resultaten van IMCD, volgens het bedrijf. Bron: ABM Financial News

