Koersval ING op lichtgroen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst aan de nieuwe maand begonnen. Januari leverde de AEX een koerswinst op van 4 procent. De AEX steeg donderdag, ondanks de koersval van de banken, met een half procent naar 822,09 punten. Elders in Europa stonden de beurzen wel onder druk. Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano is het enthousiasme dat beursexperts voor januari hadden "volledig verdampt" voor februari. "Het lijkt tijd voor een pas op de plaats." Voorbeurs kwamen ING en Shell met cijfers. En waar de energiereus werd beloond met een mooie koerswinst, kreeg de bank een ferme tik om de oren. En ABN AMRO kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. Verder konden beleggers reageren op de rentebesluiten uit de VS en het VK. Zowel de Federal Reserve als de Bank of England handhaafde de rente, zoals voorzien. Beide centrale banken klonken echter minder 'dovish' dan gehoopt. Zo lijkt een renteverlaging door de Fed verre van een uitgemaakte zaak, en ING denkt dat het in Londen nog wachten is tot augustus voordat de rente daar wordt verlaagd. "De Fed lijkt niet van plan om de rente te verlagen bij de volgende beleidsvergadering in maart", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. De markt schat de kans op een verlaging in maart evengoed nog altijd in op circa 45 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 14 basispunten. De euro/dollar liep op naar 1,0859. Olie werd donderdag een procent duurder. Nadat dinsdagavond Microsoft en Alphabet al met cijfers kwamen, die met weinig enthousiasme werden ontvangen, is het vanavond de beurt aan Apple, Amazon en Meta. De meeste beleggers zullen bij de kleinste misstap op de verkoopknop drukken na de enorme techrally, zeiden analisten van Swissquote Bank. "Dus kunnen Apple, Amazon en Meta maar beter verrassend goede resultaten publiceren, anders kan de verkoopgolf in technologieaandelen aan kracht winnen", waarschuwde de bank. Stijgers en dalers In de AEX waren de banken de gebeten hond. ABN AMRO verloor 3,7 procent en ING 6,4 procent. Kepler Cheuvreux noemde de kwartaalcijfers van ING een flinke teleurstelling. De outlook van ING voor de rentebaten in 2024 vond Kepler wel erg conservatief. Veel beter werd er gereageerd op de cijfers van Shell, die volgens ING dan ook blijk gaven van een sterk jaareinde. Het dividend ging omhoog en het nieuwe aandeleninkooprogramma ter waarde 3,5 miljard dollar was een meevaller, vond de bank. Shell werd 2,1 procent duurder. KPN won zelfs 3,1 procent, na een koopadvies van Citi. Adyen en Exor stegen 2,3 en 2,2 procent. Adyen presenteerde een nieuwe klant en Exor zag Ferrari, waarin het een groot belang heeft, prima presteren in 2023. In de AMX was Inpost de sterkste stijger, maar wel met een bescheiden winst van 0,8 procent. WDP verloor 3,3 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig. AMG, Signify en Corbion verloren 3,6 tot 4,6 procent. Smallcap Azerion won 2,9 procent. TomTom maakte een pas op de plaats. Vrijdag opent TomTom de boeken. Ebusco en Vivoryon daalden 3,2 en 6,2 procent. Cijfers die het lokaal genoteerde Cabka presenteerde, leverden een koerswinst op van 2,8 procent. Wall Street Aan het einde van de beursdag in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen per saldo iets hoger. Bron: ABM Financial News

