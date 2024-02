Beursblik: Bank of England minder dovish dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag conform de marktverwachting de belangrijkste rente gehandhaafd, maar klonk minder dovish dan verwacht. Dit concludeerden analisten van ING na het Britse rentebesluit. Volgens de analisten was het rentebesluit het eerste belangrijke communicatiemoment van de BoE van dit jaar en dus de perfecte gelegenheid om, net als voor andere centrale bankiers, zich positief uit te laten over de dalende inflatie en misschien zelfs te praten over renteverlagingen. In plaats daarvan stemden twee beleidsmakers opnieuw voor een renteverhoging van 25 basispunten. "De consensus leek te zijn dat de drie haviken die stemden voor een renteverhoging van 25 basispunten in december zouden wijken" zei ING. Bovendien herhaalde de BoE zijn bezorgdheid over de hardnekkige inflatie. De centrale bank gaf donderdag aan dat de inflatie in het tweede kwartaal van 2024 mogelijk tijdelijk onder de 2 procent zal uitkomen. Maar in het derde en het vierde kwartaal loopt de inflatie vermoedelijk weer op. Over twee jaar zal de Britse inflatie 2,3 procent zijn, zei de BoE. Dat is boven de doelstelling van 2 procent. "Net als veel andere centrale banken wacht de BoE op verder bewijs van een afkoelende inflatie voordat ze de rente verlaagt", aldus ING, dat de eerste renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk nog steeds voorziet in augustus. De Britse tienjaarsrente daalde donderdag licht, tot 3,77 procent. Het Britse pond daalde licht ten opzichte van de euro en dollar. Bron: ABM Financial News

