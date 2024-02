Beursblik: Apple heeft mogelijk last van prijsverlagingen in China

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar vermoedelijk een licht hogere omzet behaald op jaarbasis, terwijl beleggers vooral benieuwd zijn naar de prestaties van de iPhone-maker in China.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een omzet van 118 miljard dollar, iets hoger dan een jaar eerder, toen de omzet uitkwam op 117 miljard dollar. Apple zelf rekent op een stabiele omzet, volgens CMC Markets.

In het eerste kwartaal van 2023 kwam de nettowinst uit op 30 miljard dollar of 1,88 dollar per aandeel. De consensus verwacht nu een winst per aandeel van 2,10 dollar.

Apple rekent op een stijging van de omzet uit iPhone-verkopen, hoewel de prijsverlagingen die vorige maand in China werden aangekondigd om de tegenvallende verkoop aan te pakken, de groei mogelijk hebben beïnvloed, zei Michael Hewson van CMC.

"Hoewel het eerste kwartaal qua omzet en winst meestal het beste kwartaal van Apple is, zal een omzetdaling van naar schatting 30 procent in China naar verwachting een negatief effect hebben op de bredere resultaten", waarschuwde de marktanalist.

"De Chinese overheid heeft ook een deuk in het sentiment geslagen door overheidsmedewerkers en werknemers van staatsbedrijven te verbieden iPhones mee naar hun werk te nemen", aldus Hewson. "Apple hoopt echter dat een eventuele vertraging in China wordt gecompenseerd door groei in India", volgens de marktkenner.

Uit cijfers van datafirma IDC bleek vorige week dat de smartphone leveringen van Apple in China in de laatste drie maanden van 2023 met 2,1 procent zijn gedaald. Ook het marktaandeel van Apple in China nam licht af, van 20,6 tot 20,0 procent.

In het vierde kwartaal, de periode van drie maanden tot en met september, namen de verkopen in China nog af met 2,5 procent en leverden de totale iPhone-verkopen Apple 43,8 miljard dollar op, terwijl de totale omzet uitkwam op 89,5 miljard dollar.

In het eerste kwartaal van 2023 leverde de verkoop van iPhones Apple 65,8 miljard dollar op.

Analisten van Bank of America zijn van mening dat Apple zal gaan profiteren van de toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie. De oudere iPhone-modellen zullen de komende jaren waarschijnlijk een upgrade nodig hebben om AI-apps te kunnen gebruiken.

Verder is de markt in afwachting van de verkoop van de langverwachte Vision Pro-headset, die vanaf vrijdag wordt geleverd, voor een prijs van 3.499 dollar per stuk.

Apple heeft niet bekendgemaakt hoeveel headsets er zijn verkocht, maar het aantal ligt volgens analisten van TF International Securities naar schatting tussen de 160.000 en 180.000 stuks. Deze cijfers staan ver af van de ruwweg één miljoen voorbestellingen die de Apple Watch zag op zijn eerste verkoopdag in 2015.

Diezelfde Apple Watch kende afgelopen kwartaal de nodige problemen vanwege een tijdelijk importverbod in de VS dat werd veroorzaakt door een patentgeschil.

Apple opent donderdag nabeurs de boeken.