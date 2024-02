Adyen in zee met BILL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat samenwerken met de Amerikaanse financiële dienstverlener voor mkb-bedrijven BILL, onder andere op het vlak van virtuele betaalkaarten. Dat maakte Adyen donderdagmiddag bekend. "De samenwerking met BILL is een goed voorbeeld van hoe we graag met onze klanten meegroeien", stelde Blake Breathitt van Adyen Platforms & Financial Products. "We zijn trots om deel te zijn van de focus van BILL op het helpen van mkb-bedrijven om te floreren, terwijl we onze samenwerking uitbreiden naar kaartenuitgifte." De kaartuitgiftediensten van Adyen zijn opgenomen in het aanbod van virtuele kaarten van BILL, als onderdeel van de diensten op het gebied van betaalrekeningen. Financiële details deelde Adyen donderdag niet. Bron: ABM Financial News

