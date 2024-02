Ferrari boekt hogere omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ferrari heeft in het vierde kwartaal de omzet zien aantrekken en een recordwinst geboekt, ondanks dat er minder sportauto's werden afgeleverd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Italiaanse sportwagenfabrikant. “Een erg succesvol jaar”, zei CEO Benedetto Vigna. In het afgelopen kwartaal boekte Ferrari een omzet van 1,52 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 11 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 1,51 miljard euro. De omzet steeg ondanks dat er afgelopen kwartaal 2 procent minder auto's werden verscheept. In heel het jaar werden er wel 3 procent meer auto's afgeleverd, mede dankzij de vraag naar de Purosangue SUV en de 296- en SF90-modellen. Afgelopen jaar werden er 4 procent minder auto's afgeleverd in China, Hongkong en Taiwan, terwijl naar de Amerika's circa 11 procent meer wagens werden verscheept. De winst na belastingen steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 221 naar 294 miljoen euro. Analisten mikten op 271 miljoen euro. In heel 2023 bedroeg de nettowinst 1,26 miljard euro, goed voor een record voor Ferrari. Voor heel 2024 wordt door Ferrari gemikt op een omzet van 6,4 miljard euro, na het jaar 2023 te hebben afgesloten met een jaaromzet van net geen 6 miljard euro. De EBIT-marge moet boven de 27 procent uitkomen. In 2023 was dat 27,1 procent. De vrije kasstroom moet meer dan 900 miljoen euro zijn in 2024. Afgelopen jaar bedroeg de vrije kasstroom 932 miljoen euro. Het aandeel Ferrari steeg donderdagmiddag met 4,9 procent. Het in Amsterdam genoteerde Exor noteerde donderdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger. Naast Ferrari heeft Exor belangen in Fiat Chrysler, CNH en Juventus. Bron: ABM Financial News

