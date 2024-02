Merck overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, mede dankzij een sterke groei binnen de onderdelen vaccins en oncologie. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

De omzet van Merck kwam uit op 14,6 miljard dollar, goed voor een stijging van 6 procent op jaarbasis. Analisten hielden rekening met 14,5 miljard dollar, aldus FactSet. De omzet uit Keytruda voor de behandeling van longkanker steeg met 21 procent tot 6,6 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal werd een verlies geboekt van 1,3 miljard dollar, ofwel 0,48 dollar per aandeel, tegenover een winst van 3,0 miljard of 1,18 dollar per aandeel een jaar eerder.

De aangepaste winst kwam uit op 0,03 dollar per aandeel tegen 1,62 dollar per aandeel vorig jaar. Dit is wel beter dan het verlies van 0,11 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekening mee hielden.

In de resultaten over het vierde kwartaal zit een last van 1,69 dollar per aandeel gerelateerd aan de samenwerking tussen Merck en het Japanse healthcare-bedrijf Daiichi Sankyo.

Voor 2024 mikt Merck op een omzet van 62,7 tot 64,2 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 8,44 tot 8,59 dollar. In de outlook voor de winst in 2024 werd een eenmalige kostenpost van 0,26 dollar per aandeel meegenomen, gerelateerd aan de recente overname van Harpoon Therapeutics.

Het aandeel Merck lijkt donderdag iets lager te openen.