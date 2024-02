Honeywell ziet winst aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere winst en omzet geboekt en verwacht een verdere groei in het nieuwe jaar. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse bedrijf in elektronische controle- en automatiseringssystemen.

In het afgelopen kwartaal werd een winst geboekt van 1,3 miljard dollar, ofwel 1,91 dollar per aandeel, tegen 1,0 miljard dollar of 1,51 dollar per aandeel een jaar eerder.

Exclusief eenmalige posten bedroeg de aangepaste winst 2,60 dollar per aandeel. Dat was vrijwel gelijk aan de 2,59 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet rekening mee hielden.

De omzet steeg van 9,2 tot 9,4 miljard dollar, terwijl analisten mikten op 9,7 miljard.

Op autonome basis steeg de omzet met 2 procent, mede dankzij een dubbelcijferige groei in commerciële luchtvaart. De divisie Building Technologies boekte een autonome omzetdaling van een procent, vanwege lagere volumes bij onder meer brandveiligheidsproducten. Diensten en projecten hielden de omzetdaling evenwel beperkt.

Het orderboek blijft ondertussen op een recordniveau, zo stelde Honeywell, en sloot het jaar 8 procent hoger af op 31,8 miljard dollar.

Outlook

Honeywell mikt voor heel 2024 op een aangepaste winst per aandeel van 9,80 tot 10,10 dollar. Dit is grofweg in lijn met de analistenverwachting van 9,96 dollar.

De jaaromzet moet uitkomen tussen de 38,1 en 38,9 miljard dollar, hetgeen iets onder de consensusverwachting van 39 miljard dollar ligt.

Het aandeel Honeywell lijkt donderdag bijna drie procent lager te openen.