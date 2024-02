Valuta: euro zwak na beperkte daling inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro zakte donderdagochtend tot het laagste niveau in zeven weken versus de dollar, en herstelde daarna enigszins, maar het laatste inflatiecijfer kan voor hernieuwde druk zorgen. De euro/dollar noteerde na het inflatiecijfer van vanochtend op 1,0797, wat een fractie lager was dan het slot van woensdag, maar wel hoger dan de dip donderdagochtend tot 1,078. Aan het begin van februari staat de euro meer dan 2 cent lager dan aan het begin van het jaar. De inflatie in de eurozone daalde in januari naar 2,8 procent, van 2,9 procent een maand eerder. De daling viel wat tegen, aangezien de markt rekende op 2,7 procent. De kerninflatie kwam uit op 3,3 procent, licht lager dan de 3,4 procent in december. Ook hier was een iets sterkere daling tot 3,2 procent voorzien door economen. Het tegenvallende tempo waarmee de geldontwaarding afneemt, kan leiden tot minder optimisme over spoedige renteverlagingen door de Europese Centrale Bank. Analisten van Morgan Stanley waarschuwden voorafgaand aan het cijfer dat er grote onzekerheden waren, rond het beëindigen van beleidsmaatregelen, met name overheidssteun voor energieprijzen. Ook seizoenseffecten en nieuwe prijzen van diensten aan het begin van het nieuwe jaar waren onzekere factoren. De eerdere stijging van de Amerikaanse dollar vond plaats nadat de Federal Reserve bij het rentebesluit aangaf dat een renteverlaging in maart nog niet te verwachten is, hoewel de centrale bank openstaat voor een renteverlaging later in het jaar. De stelling dat de Fed eerst meer vertrouwen wil dat de inflatie naar het doel van 2 procent terugkeert, "wekte Wall Street ruw uit zijn droom van aanstaande renteverlagingen", stelden analisten van LBBW. De Duitse bank rekent niet op een renteverlaging voor juni, tenzij het economische klimaat in de komende week abrupt zou veranderen. Intussen is de dollar afgelopen maand ook sterk gestegen tegenover de Japanse yen, met 4,2 procent. Eerdere winsten van de yen nadat de Bank of Japan aangaf dat de beleidsrente zou kunnen worden verhoogd, bleken van korte duur. Een laag inflatiecijfer uit Australië zou de aanleiding zijn van de aansterkende dollar, stelde MUFG. Bron: ABM Financial News

