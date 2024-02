ING onderuit in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 820,70 punten.

De AEX is het jaar sterk gestart, met een winst van bijna vijf procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat ook andere Europese beurzen de weg omhoog vonden, met uitzondering van de Britse aandelenmarkt.

Wall Street liet ook een sterke januarimaand achter zich, aldus Hewson. Toch daalde de S&P 500 dinsdag flink. Het markeerde het grootste dagverlies sinds september, volgens de analist.

Hewson schreef het verlies toe aan Fed-voorzitter Jerome Powells toelichting op het rentebesluit van woensdagavond. De rentes werden conform verwachting gehandhaafd, maar Powell bleek minder duivenachtig dan verwacht.

"De Fed lijkt niet van plan om de rente te verlagen bij de volgende beleidsvergadering in maart", aldus Hewson. De markt schat de kans op een verlaging in maart evengoed nog in op krap 65 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

Hewson merkte wel op dat de Fed niet langer refereerde aan de kans op een renteverhoging.

De economische vooruitzichten zijn momenteel onzeker, stelde de centrale bank donderdag, die zei "zeer attent" te blijven op inflatierisico's. De risico's om de doelstellingen voor werkgelegenheid en inflatie te bereiken zijn wel beter in balans, volgens de centrale bank.

De industrie in de eurozone is in januari opnieuw gekrompen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6, tegen 44,4 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in tien maanden.

"Er is een reële kans dat de recessie in de Europese industrie zich doorzet in het eerste kwartaal", zo waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

Maar er zijn volgens de econoom ook lichtpuntjes. Zo trekt de inkoopmanagersindex al drie maanden op rij aan en meer bedrijven verwachten een hogere output in het komende jaar. "Het herstel in de eurozone kan eerst komen vanuit de Zuid-Europese landen, die een aanjager kunnen zijn voor de grotere economieën om uit de recessie te komen."

Het cijferseizoen gaat vandaag in volle vaart door met ook veel Europese bedrijven die op de agenda staan. Het echte vuurwerk wordt evenwel vandaag nabeurs op Wall Street verwacht, met cijfers van de techgiganten Apple, Amazon en Meta.

Beleggers hebben daarnaast ook aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England vanmiddag.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0798. De olieprijzen stegen tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloor ING 8,8 procent na cijfers. De bank verwacht in 2024 lagere rentebaten. Ook het vierde kwartaal stelde zwaar teleur, volgens analisten van Kepler Cheuvreux, die ING veel te somber gestemd vinden.

Shell noteerde met ongeveer 2,5 procent wel in het groen na cijfers, die meevielen en een dividendverhoging en een nieuwe aandeleninkoop bevatten. ING sprak van een sterk jaareinde voor de energiereus.

KPN won 2,3 procent op 3,22 euro. Citi Research verhoogde het advies voor het telecombedrijf verhoogd van Neutraal naar Kopen met een koersdoel van 3,55 euro.

In de AMX verloor Alfen 3,7 procent. In de AScX verloor NSI 2,5 procent en Avantium 6,2 procent.

Het lokaal genoteerde Cabka steeg na voorlopige cijfers met 1,7 procent.