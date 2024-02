Beursblik: verkoop Knab verbetert solvabiliteit ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Knab door ASR Nederland versterkt de solvabiliteit van de verzekeraar, terwijl het de weg vrijmaakt voor een inkoopprogramma van eigen aandelen. Dit stelde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag in een rapport. BAWAG betaalt 510 miljoen euro voor de bank. De transactie heeft een positief effect op de Solvency II-ratio van ASR van ongeveer 13 procentpunt. "Dit is hoger dan we hadden verwacht en weerspiegelt een herstel van de markten in januari", aldus Kalamboussis. De solvabiliteitsratio van circa 175 procent aan het einde van 2023, zal met de verkoop "overtuigend" boven de 190 procent uitkomen, zo voorziet de analist. Dit geeft ASR de ruimte om snel te herstellen van de deal, stelde Kalamboussis, wijzend op een verlies van 64 miljoen euro aan kasstromen als gevolg van de verkoop en van 10 miljoen euro in 2026 door de overdracht van de hypotheken. ING heeft een koopadvies op ASR Nederland met een koersdoel van 51,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,6 procent tot 44,40 euro. Bron: ABM Financial News

