Industrie eurozone krimpt minder hard

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in januari opnieuw gekrompen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6, tegen 44,4 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in tien maanden. "Er is een reële kans dat de recessie in de Europese industrie zich doorzet in het eerste kwartaal", zo waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Maar er zijn volgens de econoom ook lichtpuntjes. Zo trekt de inkoopmanagersindex al drie maanden op rij aan en meer bedrijven verwachten een hogere output in het komende jaar. "Het herstel in de eurozone kan eerst komen vanuit de Zuid-Europese landen, die een aanjager kunnen zijn voor de grotere economieën om uit de recessie te komen." De Spaanse industrie lijkt een stand van 50 weer in zicht te krijgen, met een PMI die op maandbasis aantrok van 46,2 naar 49,2. De Italiaanse inkoopmanagersindex trok aan van 45,3 naar 48,5. Ook in Frankrijk en Duitsland trok de index in januari aan tot respectievelijk 43,1 en 45,5. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

