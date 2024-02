Beursblik: sterk jaareinde voor Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell is 2023 sterk geëindigd. Dit stelden analisten van ING donderdag. "De resultaten vielen mee ten opzichte van de consensus met een mooie marge", aldus analist Quirijn Mulder. In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 7.306 miljoen dollar op aangepaste basis. Volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research zou de winst van Shell afgelopen kwartaal uitkomen op 6.040 miljoen dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell bedroeg afgelopen kwartaal 12,6 miljard dollar, circa een miljard dollar meer dan voorzien. "Kortom, mooie resultaten, en per saldo beter dan verwacht", aldus Mulder. Verder kondigde Shell een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 3,5 miljard dollar, een half miljard meer dan ING had verwacht. Ook verhoogde Shell het dividend. "We verwachten een positieve koersreactie", zei Mulder, die een koopadvies op het aandeel heeft met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel Shell steeg donderdagochtend met 1,5 procent naar 29,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.