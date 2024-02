ING: sectorgenoot Besi geeft zwakke outlook af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kulicke & Soffa, een sectorgenoot van Besi, heeft een zwakke outlook afgegeven voor het lopende eerste kwartaal. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. K&S verwacht een vlakke omzetontwikkeling op kwartaalbasis, terwijl de consensus rekening hield met een plus van 15 procent. Voor Besi verwacht ING een omzetkrimp van 3 procent in het eerste kwartaal, waarbij hybrid bonding een minder grote impact op de omzet zal hebben dan in het vierde kwartaal. De analistenconsensus houdt nog rekening met een groei op kwartaalbasis van 4 procent voor Besi. "Hoewel de update van K&S kan duiden op een trager cyclisch herstel, maken we ons geen zorgen over onze positieve visie op Besi voor de lange termijn", aldus Hesselink. ING is voor het vierde kwartaal vooral benieuwd naar de orderinstroom voor hybrid bonding in de wat meer geavanceerde segmenten als mobiel. ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 145,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 0,6 procent tot 140,65 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.