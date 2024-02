ING onderuit op licht lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent lager op 817,33 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloor ING 8,2 procent na cijfers. De bank verwacht in 2024 lagere rentebaten. Shell noteerde met ongeveer een procent wel in het groen na cijfers, die meevielen en een dividendverhoging en een nieuwe aandeleninkoop bevatten. Koploper was KPN met een stijging van twee procent naar 3,21 euro. Citi Research verhoogde het advies voor het telecombedrijf verhoogd van Neutraal naar Kopen met een koersdoel van 3,55 euro. In de AMX verloor WDP krap drie procent. In de AScX verloor NSI 2,2 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig. Het lokaal genoteerde Cabka daalde na voorlopige cijfers met 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

