Meevallende winst voor Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2023 een lagere winst geboekt, maar wel meer dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de energiereus.

Volgens CEO Wael Sawan leverde Shell opnieuw een sterke prestatie. Hij zag daarom ruimte om het dividend met 4 procent te verhogen.

In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 7.306 miljoen dollar op aangepaste basis. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 nog 9.814 miljoen dollar. Daarmee lag de winst circa 1,1 miljard dollar hoger dan in het derde kwartaal van 2023.

Volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research zou de winst van Shell afgelopen kwartaal uitkomen op 6.040 miljoen dollar.

De operationele vrije kasstroom van Shell, een cijfer waar de markt naast de winst veel aandacht voor heeft, bedroeg afgelopen kwartaal 12,6 miljard dollar. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 22,4 miljard dollar en in het derde kwartaal van vorig jaar 12,3 miljard dollar.

Door de analisten werd de operationele vrije kasstroom geschat op 11,6 miljard dollar.

Shell kondigde donderdag een dividend aan van 0,344 dollar per aandeel.

Verder lanceerde Shell een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3,5 miljard dollar. Deze inkoop moet afgerond zijn voor de cijfers over het eerste kwartaal.

Per segment

De tak Integrated Gas was afgelopen kwartaal goed voor een winst van 3.963 miljoen dollar en Upstream voor 3.088 miljoen dollar.

De gemiddelde analistenverwachting was dat de tak Integrated Gas een winst zou boeken van 3.473 miljoen dollar, tegen 5.968 miljoen dollar een jaar eerder. Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 2.488 miljoen dollar. Dat was 3.061 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022.

Chemical & Products leverde afgelopen kwartaal 83 miljoen dollar aan winst op. Analisten rekenden op een verlies van 126 miljoen dollar. Vorig jaar in dezelfde periode verdiende Shell hier nog 744 miljoen dollar.