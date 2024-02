Licht lagere start AEX voorzien na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood. Shell en ING kwamen voorbeurs met cijfers.

Woensdag koerste de AEX in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve nog met een bescheiden verlies van 0,3 procent lager naar 818,21 punten. Een reeks van negen handelsdagen, waarin de index in het groen sloot, werd daarmee doorbroken.

Op Wall Street reageerden beleggers woensdagavond negatief op de toelichting van het rentebesluit door Fed-voorzitter Jerome Powell, die aangaf dat ook een renteverlaging in maart niet waarschijnlijk is.

De Fed zei in haar verklaring bij het besluit niet te verwachten de rente te zullen verlagen totdat de beleidsmakers "groter vertrouwen" hebben dat de inflatie richting 2 procent zal dalen.

De economische vooruitzichten zijn momenteel onzeker, stelde de centrale bank, die zei "zeer attent" te blijven op inflatierisico's. De risico's om de doelstellingen voor werkgelegenheid en inflatie te bereiken zijn wel beter in balans, volgens de centrale bank.

De hoofdindices op Wall Street stonden al onder druk na onder meer negatief ontvangen cijferrapportages van de techzwaargewichten Alphabet en Microsoft, en na een korte opleving na het rentebesluit, maar voor de toelichting door Powell, zakten de indices verder weg.

Techbeurs Nasdaq daalde meer dan twee procent, terwijl de Dow de schade beperkte tot 0,8 procent, met dank aan positief ontvangen cijfers van vliegtuigfabrikant Boeing.

De tegenvallende rentevooruitzichten leken evenwel geen indruk te maken op de obligatiemarkten, waar het rendement op de tienjarige Treasury zelfs daalde tot onder de vier procent.

De Aziatische beurzen laten vanochtend na de scherpe dalingen op Wall Street een verdeeld beeld zien. Seoel en Hongkong noteren fors hoger, terwijl Tokio en Sydney juist duidelijk terrein prijs geven.

Uit definitieve cijfers van S&P Global bleek dat de Chinese industrie in januari in een zelfde tempo is gegroeid als in december. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam opnieuw uit op 50,8. De Japanse industrie liet daarentegen, net als in december, krimp zien, met een licht hogere stand van de inkoopmanagersindex op 48,0.

Later vandaag volgens ook de inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone en de VS.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent in het groen, na een daling van 2,5 procent naar 75,85 dollar per vat woensdagavond in New York.

Het cijferseizoen gaat vandaag in volle vaart door met ook veel Europese bedrijven die op de agenda staan. Het echte vuurwerk wordt evenwel vandaag nabeurs op Wall Street verwacht, met cijfers van de techgiganten Apple, Amazon en Meta.

Beleggers hebben daarnaast ook aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England vanmiddag.

Bedrijfsnieuws

ING boekte in het vierde kwartaal van 2023 fors meer winst, dankzij hogere rentebaten en lage voorzieningen voor oninbare leningen. De nettowinst steeg met 43 procent op jaarbasis van 1,09 miljard naar 1,56 miljard euro. ING stelde een slotdividend voor van 0,756 euro per aandeel waarmee de totale uitkering over 2023 op 7,8 miljard euro komt. Dat bestaat voor 3,8 miljard euro uit dividend en 4 miljard euro aan aandeleninkopen.

ASR Nederland bereikte overeenstemming over de verkoop van Knab aan BAWAG Group voor een bedrag van 510 miljoen euro.

Galapagos kondigde aan dat de transactie om haar Jyseleca-activiteiten over te dragen aan Alfasigma succesvol is afgerond. Galapagos zal een vooruitbetaling van 50 miljoen euro ontvangen, potentiële omzetgerelateerde mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en 5 tot 15 procent aan royalty's op de Europese verkopen.

Citi Research verhoogde het advies voor KPN van Neutraal naar Kopen met een koersdoel van 3,55 euro.

Cabka heeft in het vierde kwartaal van 2023 een significant herstel gezien in de omzet, maar de jaaromzet viel wel lager uit dan verwacht, zo bleek voorbeurs uit voorlopige cijfers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,6 procent tot 4.845,65 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent tot 38.150,30 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 15.164,01 punten.