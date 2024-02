Minder winst voor Deutsche Bank Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het vierde kwartaal de winst onder druk zien staan, maar keert over 2023 wel een flink hoger dividend uit. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse bank. De opbrengsten stegen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 5 procent naar 6,7 miljard euro. Onder de streep restte een winst van 1,3 miljard euro tegen 1,8 miljard euro een jaar eerder. De Tier I-kapitaalratio bedroeg aan het einde van het vierde kwartaal 13,7 procent tegen 13,4 procent aan het einde van het vierde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal stopte de bank 488 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot om verliezen op verstrekte leningen mee op te kunnen vangen. In het derde kwartaal werd nog een provisie genomen van 245 miljoen euro. Over heel het jaar werd door Deutsche Bank een omzet van circa 28,9 miljard euro geboekt. Dit was grofweg conform de eigen verwachting. Deutsche Bank wil dit in de eerste helft van 2024 1,6 miljard euro terug laten vloeien naar aandeelhouders. De bank kreeg recent goedkeuring om voor nog eens 675 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Over 2023 wil Deutsche een dividend uitkeren van 0,45 euro per aandeel, goed voor een stijging van 50 procent ten opzichte van het dividend een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

