Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten donderdagochtend een erg verdeeld beeld zien. De beurzen in Seoel en Hongkong winnen respectievelijk 1,6 procent en 0,9 procent, terwijl Tokio en Sydney 0,8 procent en 1,2 procent prijsgeven. Uit definitieve cijfers van S&P Global bleek dat de Chinese industrie in januari in een zelfde tempo is gegroeid als in december. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam opnieuw uit op 50,8. De Japanse industrie liet daarentegen, net als in december, krimp zien, met een licht hogere stand van de inkoopmanagersindex op 48,0. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent in het groen, na een daling van 2,5 procent naar 75,85 dollar per vat woensdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich donderdag op te maken voor een terughoudende opening. Wall Street deed woensdagavond een flinke stap terug na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De rente bleef zoals verwacht onveranderd, maar een renteverlaging op de korte termijn lijkt er ook niet in te zitten. Voorzitter Jerome Powell gaf impliciet aan dat maart toch nog wel te vroeg zou kunnen zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.