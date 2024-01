Jerome Powell ziet verbetering, maar nog te vroeg voor witte rook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve laat haar opties open bij het beoordelen van het toekomstige pad voor de rentetarieven en wanneer er verlagingen moeten worden doorgevoerd, aldus voorzitter Jerome Powell in een toelichting woensdagavond na het rentebesluit van de FED. Hij lijkt er in ieder geval op dat ze geen haast hebben en gaf Powell impliciet aan dat maart nog te vroeg zal zijn en beleggers toch meer geduld moeten hebben. “We willen meer goede gegevens zien." " Het is niet dat we op zoek zijn naar betere gegevens, we zijn op zoek naar een voortzetting van de goede gegevens die we hebben gezien”, voegde hij eraan toe. We hebben geen groeimandaat. We hebben een mandaat voor maximale werkgelegenheid en een mandaat voor prijsstabiliteit.”, aldus Powell Zoals gewoonlijk gaf hij aan dat de binnenkomende economische data het pad zal bepalen, waarbij de komende inflatiegegevens zullen bepalen hoe snel de Federal Reserve zal starten met renteverlagingen. Sterke inflatiegegevens kunnen erop wijzen dat de bezuinigingen in een langzamer tempo moeten plaatsvinden, terwijl goede inflatiecijfers wijzen op de noodzaak van snellere bezuinigingen, zei hij. Fed-voorzitter Powell was ook nog niet klaar om een ‘zachte landing’ af te kondigen. “Zeker, ik ben bemoedigd en wij worden bemoedigd door de vooruitgang”, zei Powell. Maar "we" verklaren op dit moment helemaal geen overwinning. "We denken dat we nog een weg te gaan hebben.” Kortom, goede vooruitgang, maar te vroeg voor witte rook. Bron: ABM Financial News

