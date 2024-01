Update: Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten en handhaafde het niveau op 5,25 tot 5,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen. De euro/dollar daalde licht na het rentebesluit, tot 1,0832. Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0845. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,96 procent. De Fed zei in een verklaring bij het besluit niet te verwachten de rente te zullen verlagen totdat de beleidsmakers "groter vertrouwen" hebben dat de inflatie richting 2 procent zal dalen. Enige aanpassing aan de rente zal gebaseerd zijn op binnenkomende cijfers en de ontwikkeling van de verwachtingen en de risicobalans. Een lagere druk op de inflatie door stijgende lonen wordt gezien als een belangrijk ijkpunt voor de centrale bank. De economische vooruitzichten zijn momenteel onzeker, stelde de centrale bank, die zei "zeer attent" te blijven op inflatierisico's. De risico's om de doelstellingen voor werkgelegenheid en inflatie te bereiken zijn wel beter in balans, volgens de centrale bank. De economische activiteit blijft vooralsnog solide groeien en ook de banenmarkt blijft sterk, concludeerde de centrale bank, hoewel de banengroei meer gematigd is sinds begin vorig jaar. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.