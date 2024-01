Wall Street overwegend lager in aanloop naar rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdagavond lager, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed en de toelichting van voorzitter Jerome Powell.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.888,77 punten, de Dow Jones index noteerde nagenoeg vlak op 38.462,94 punten en de Nasdaq stond 1,3 procent lager op 15.314,84 punten.

Beleggers hadden vandaag hun handen weer vol aan een lawine van bedrijfscijfers. Niet alleen die van vandaag, maar ook van de reuzen Alphabet en Microsoft gisteren nabeurs.

Vandaag zal de aandacht toch vooral opgeëist worden door Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Eigenlijk rekent niemand op een aanpassing van de rente, dus zullen beleggers vooral letten op wat Powell te zeggen heeft over het volgende rentebesluit.

Dat de rente later dit jaar wordt verlaagd lijkt een zekerheidje, maar wanneer en hoe sterk is de vraag die beleggers bezighoudt. De rentes daalden woensdag. In de VS verloor de tienjaarsrente zo’n 10 basispunten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zou het verrassend zijn als de Fed zou aangeven dat ze de rente al in maart wil verlagen, "hoewel ze de deur zou kunnen openen voor een renteverlaging in het tweede kwartaal", zei de analist.

Als de Fed van plan is in maart toch een renteverlaging door te voeren en tegelijkertijd de verwachtingen voor de rest van het jaar te temperen, "dan is vandaag de perfecte gelegenheid om deze intentie kenbaar te maken, of om het enthousiasme van de markten voor eens en voor altijd weg te nemen", voegde hij daaraan toe.

Woensdag bleek uit de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP voorbeurs dat de werkgelegenheid in de VS in januari is gestegen met 107.000 banen, fors minder dan de 158.000 een maand eerder. De markt rekende voor januari op een groei van 150.000 banen.

Ook werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 7,2 procent en dat ook de economische activiteit in de regio Chicago in januari onverwacht verder was gedaald. Die inkoopmanagersindex daalde van 47,2 naar 46,0 punten. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een verbetering tot 48,0 punten.

De olieprijzen daalden woensdag en een vat Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 81,84 dollar. De prijzen liggen nog altijd op koers voor de eerste maandelijkse stijging sinds september, nu de VS en Iran op de rand lijken te staan van een directere confrontatie in het Midden-Oosten.

De euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0845.

Stijgers en dalers

Alphabet daalde bijna 7 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten. De totale omzet uit advertenties bleef echter achter bij de verwachtingen.

Microsoft verloor 1,7 procent. Het softwarebedrijf uit Redmond heeft het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en presteerde beter dan de verwachtingen van analisten. De omzet steeg met 18 procent op jaarbasis naar 62,0 miljard dollar.

Boeing won ruim 6 procent. De Amerikaanse vliegtuigbouwer schreef het afgelopen kwartaal opnieuw rode cijfers, maar wist de verliezen wel fors terug te dringen. Het concern gaf geen outlook voor 2024 af, aangezien de impact van het incident met een vlucht van Alaska Airlines, waarbij een nooduitgang van het vliegtuig tijdens een vlucht wegviel, nu nog niet te overzien is.

Starbucks verloor 0,6 procent, nadat het bedrijf in het afgelopen kwartaal de vergelijkbare omzet zag groeien met 5 procent, wat minder sterk was dan een kwartaal eerder en ook minder dan de analistenverwachting van 7 procent. Het aandeel won desondanks 4,8 procent.

Mastercard kon 1,6 procent bijschrijven. De creditcardmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een winst van 2,97 dollar per aandeel op een omzet van 6,5 miljard dollar. Dat was meer dan analisten hadden verwacht.

Paypal daalde met 1,2 procent. Het betaalbedrijf is van plan zijn mondiale personeelsbestand met nog een 9 procent te verkleinen, wat betekent dat circa 2.500 banen geschrapt worden.

Advanced Micro Devices verloor 2,3 procent. De onderneming heeft in het vierde kwartaal de omzet en vooral de winst flink zien stijgen, maar de outlook voor het lopende kwartaal was mager.

Walmart won 0,4 procent, nadat de retailer een aandelensplitsing van 3 voor 1 aankondigde.

Het aandeel Tesla reageerde nauwelijks, nadat een rechtbank in Delaware het bonuspakket van CEO Elon Musk van bijna 56 miljard dollar, ongeldig verklaarde.

Qualcomm publiceert woensdag nabeurs haar cijfers.