Europese beurzen sluiten licht verdeeld in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten sloten woensdag enigszins verdeeld, terwijl beleggers de lawine aan bedrijfswinsten verteerden en wachtten op het monetaire beleidsbesluit van de Amerikaanse Federal Reserve die vanavond op de agenda staat.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg fractioneel tot 485,67 punten, de Duitse DAX verloor 0,4 procent op 16.903,76 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een daling van 0,3 procent tot 7.656,75 punten. De Britse FTSE 100 moest vandaag 0,5 procent inleveren op 7.630,57 punten.

Beleggers hadden vandaag hun handen weer vol aan een lawine van bedrijfscijfers. Niet alleen die van vandaag, maar ook onder andere die van de reuzen Alphabet en Microsoft gisteren nabeurs.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwerken beleggers in Europa ook nog de groeicijfers uit de vier grootste economieën van Europa van dinsdag. Deze temperden volgens Hewson het recente enthousiasme in de markt dat de ECB toch eerder de rentes kan verlagen dan juni. Beter dan voorziene cijfers uit Italië en Spanje voorkwamen dat de eurozone in een technische recessie kwam, aldus Hewson. Maar de meningen zijn flink verdeeld binnen Europa en het analistenkorps.

Verder bleek vanmiddag dat de Duitse inflatie in januari is gedaald. De inflatie bedroeg 2,9 procent op jaarbasis, flink lager dan het inflatiecijfer van 3,7 procent een maand eerder. In Frankrijk daalde de inflatie naar 3,1 procent. Dit soort ontwikkelingen geeft de ECB wellicht weer wat meer speelruimte.

Maar vandaag zal de aandacht toch vooral opgeëist worden door Jerome Powell ,de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Niet zozeer qua rentebesluit, want eigenlijk rekent niemand op een aanpassing, dus zullen beleggers vooral letten op wat Powell te zeggen heeft over het volgende rentebesluit.

Dat rente dit jaar wordt verlaagd lijkt een zekerheidje, maar wanneer en hoeveel is de vraag die beleggers bezighoudt. De rentes daalden woensdag in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit. Zowel in Duitsland als de VS verloor de tienjaarsrente zo’n 10 basispunten.

De olieprijzen daalden woensdag en een vat Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 81,84 dollar. Hiermee liggen de prijzen echter nog altijd op koers voor de eerste maandelijkse stijging sinds september, nu de VS en Iran op de rand lijken te staan van een directere confrontatie in het Midden-Oosten.

De euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0845.

Stijgers en dalers

Corbion leverde in Amsterdam 4,7 procent in, na het presenteren van nieuwe doelen en voorlopige cijfers. De omzet van Corbion is in het vierde kwartaal uitgekomen onder de verwachting, maar de EBITDA en vrije kasstroom vielen hoger uit, stelde Degroof Petercam. ING zag een bevestiging van het verkoopadvies op het aandeel.

Banco Santander won ruim 2 procent na cijfers. De bank voorziet dat de winst dit jaar aantrekt. Andere financials lagen er ook goed bij. ING, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en AXA stegen tot anderhalf procent.

Nokia verloor 2,7 procent. Beleggers lijken wat winst te nemen na een flinke koersstijging sinds donderdag, toen het Finse bedrijf met cijfers kwam.

Novartis heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt, nadat de farmaceut een boekwinst realiseerde met de afsplitsing van farmabedrijf Sandoz. Desondanks daalde het aandeel Novartis met grofweg 3,5 procent.

Het aandeel H&M kelderde met 12,4 procent. Het bedrijf presenteerde onverwacht een nieuwe CEO en kwam ook met cijfers. H&M meldde verder dat de omzet in 2023 met 6 procent is gestegen. En exclusief Rusland en Wit-Rusland was dit 8 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet van het modebedrijf slechts fractioneel.

In Frankfurt won Sartorius 1,7 procent. De internationale leverancier van de farmaceutische industrie overtrof in het vierde kwartaal de omzet- en winstverwachtingen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de beurzen in de VS verdeeld. De Dow Jones stond fractioneel hoger, maar de S&P en de Nasdaq verloren terrein als gevolg van de dalende techaandelen.