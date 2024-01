AEX sluit lager in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag iets lager gesloten, nadat Amerikaanse technologiebedrijven de hoog gespannen verwachtingen onvoldoende inlosten, en in afwachting van een rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

De AEX index sloot 0,3 procent lager op 818,21 punten.

Vooral de technologie-aandelen trokken de AEX in het rood, nadat Microsoft, Alphabet en AMD dinsdagavond de handen van Amerikaanse beleggers niet op elkaar kregen met hun kwartaalcijfers. De koers van Alphabet daalde 6 procent, AMD 3 procent en Microsoft 1 procent.

Simon Wiersma van ING zei niet verbaasd te zijn door de winstnemingen, nadat de verwachtingen immers erg hoog gespannen waren, "De lat voor deze bedrijven ligt erg hoog."

Woensdag nabeurs wordt het rentebesluit van de Federal Reserve bekendgemaakt met het commentaar van voorzitter Jerome Powell. De FedWatch Tool van CME schat de kans op 98 procent dat de beleidsrente op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent blijft staan. Voor het volgende rentebesluit van 20 maart wordt de kans op een renteverlaging geschat op 45 procent.

Fed-voorzitter Powell zal na het besluit een persconferentie houden. "Vaak bepaalt de inhoud van deze toespraak het verdere verloop op de beurs", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak bleek dinsdag dat de werkloosheid in Duitsland in januari is gedaald. Verder werd bekend dat de Franse en de Duitse inflatie afgelopen maand is gedaald.

In de namiddag bleek een inkoopmanagersindex voor de regio Chicago verder te zijn gedaald in januari, wat wijst op een krimpende activiteit in de industrie. De Amerikaanse arbeidskosten stegen in het vierde kwartaal wat minder dan verwacht, wat zou wijzen op een minder sterke inflatiedruk.

ADP meldde tot een groei van het aantal banen in de VS met 107.000 in januari, fors minder dan de 158.000 een maand eerder. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0856. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 11 basispunten naar 3,952 procent en de Duitse Bund daalde met 12 basispunten naar 2,154 procent.

De olieprijzen daalden ruim 2 procent, tot 80,49 dollar voor een vat Brent-olie en 75,73 dollar voor WTI.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde UMG 1,4 procent in. Het muziekbedrijf heeft geen akkoord bereikt met TikTok over het gebruik van muziek op dat Chinese socialemediaplatform.

UMG beschuldigde in een open brief TikTok van oneerlijke praktijken en intimidatie. TikTok gebruikte in een reactie eveneens felle bewoordingen, sprekend van hebzucht bij UMG. Het contract is slechts goed voor 1 procent van de omzet van UMG, aldus ING, maar er was gehoopt op een flinke verhoging van de inkomsten.

Besi verloor 1,8 procent en ASMI 0,9 procent, net als Adyen. Wolters Kluwer werd 1,7 procent goedkoper.

Exor was de sterkste stijger met een winst van 2,2 procent. DSM-Firmenich won 1,6 procent. Chemiedistributeur IMCD steeg 1,1 procent.

Allfunds steeg in de AMX 2,8 procent en Alfen werd 1,4 procent duurder.

Corbion was een opvallend sterke daler met 4,7 procent koersverlies na het afgeven van voorlopige cijfers en nieuwe doelstellingen. De omzet viel tegen, maar het EBITDA-resultaat en de vrije kasstroom waren beter dan verwacht, stelde Degroof Petercam. ING zag in de publicatie een bevestiging van zijn verkoopadvies op het aandeel.

Ebusco kon 1,4 procent bijschrijven na het binnenhalen van een Zweedse order voor 14 bussen van het model 3.0. Het bedrijf zit te springen om orders. Sligro en Vivoryon verloren 2,6 en 3,1 procent.

Lokaal fonds Euronext won 1,7 procent na een koersdoelverhoging van Citi. Het koersdoel ging van 93 naar 107 euro, met een onveranderde koopaanbeveling.

Na gisteren al ruim 18 procent te zijn gestegen, won het lokaal genoteerde Onward Medical vandaag nog eens 21 procent. Mogelijk is deze koersopstoot te danken aan de melding van Neuralink van Elon Musk dat het de eerste hersenchip bij een mens heeft geïmplanteerd.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurs stond woensdag overwegend lager. De S&P500 daalde rond sluitingstijd in Europa met 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent. De Dow Jones-index stond juist licht hoger.