Amerikaanse regionale bank New York Community Bancorp in de problemen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van New York Community Bancorp daalden woensdag met 35 procent, nadat het een verrassend verlies boekte, de reserves moesten worden aangevuld en de bank problemen signaleerde met twee leningen. In het vierde kwartaal van 2023 leed de bank een verlies van 260 miljoen dollar. Een kwartaal eerder werd er nog 199 miljoen dollar verdiend. De bank zei ook dat het dividend met meer dan twee derde zal worden verlaagd, om kapitaal op te bouwen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Eerder nam het de noodlijdende Signature Bank over. In een toelichting zei de bank te beseffen wat de impact van de dividendverlaging is, en dat dit besluit "niet lichtzinnig" is genomen. Ook moest de bank meer geld opzij zetten voor slechte leningen. Daarvoor wees New York Community Bancorp op de verslechterende kredietomstandigheden in de kantorenmarkt. De vraag is nu of dit een geïsoleerde kwestie is, of dat meer regionale banken door de stijgende rente in de problemen zijn gekomen. Vorig jaar waren onder andere First Republic en Signature al het slachtoffer. Bron: ABM Financial News

