Amerikaanse olievoorraden onverwacht gestegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week onverwacht gestegen. De voorraden benzine stegen ook, maar de voorraden distillaten daalden juist. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 26 januari stegen de voorraden ruwe olie met 1,2 miljoen vaten naar 421,9 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 0,8 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,2 miljoen vaten naar een totaal van 254,1 miljoen vaten. Hier was een iets grotere stijging verwacht van 1,4 miljoen vaten verwacht. De voorraden stookolie en diesel daalden daarentegen met met 2,5 miljoen vaten tot 130,8 miljoen vaten. Hier werd gerekend op een daling van 0,8 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 85,5 naar 82,9 procent. Een week daarvoor stond die nog op 92,6 procent. Bron: ABM Financial News

