Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,4 procent in het rood. De Nasdaq lijkt een procent lager van start te gaan.

De aandelenfutures noteerden voorbeurs lager, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Verder reageert de markt op het ADP-banenrapport en een reeks bedrijfscijfers.

De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank vanavond de rente stabiel houdt op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers kijken met name uit naar de toelichting op het rentebesluit van Fed-voorzitter Jerome Powell als leidraad voor toekomstige renteverlagingen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zou het verrassend zijn als de Fed zou aangeven dat het de rente al in maart wil verlagen, "hoewel ze de deur zou kunnen openen voor een renteverlaging in het tweede kwartaal", zei de analist.

"Als de Fed van plan is in maart [toch] een renteverlaging door te voeren en de verwachtingen voor dit jaar te temperen, dan is vandaag de perfecte gelegenheid om deze intentie kenbaar te maken, of om het enthousiasme van de markten voor eens en voor altijd weg te nemen", voegde hij toe.

Ondertussen analyseren beleggers de bedrijfscijfers op tekenen of de winstcijfers en de verwachtingen voor de komende kwartalen voldoende zijn om de Amerikaanse beurzen hoger te zetten. Big-techaandelen hebben de indexen dit jaar tot nu toe weten aan te jagen.

Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek voorbeurs dat de werkgelegenheid in de VS in januari is gestegen met 107.000 banen, na een bijgestelde stijging van 158.000 een maand eerder. De markt rekende voor januari op een groei van 150.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 7,2 procent.

Later op de dag volgen de inkoopmanagersindex van Chicago en de wekelijkse olievoorraden.

Olie werd woensdag 1,0 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0840 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Alphabet daalde voorbeurs 5,3 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten. De totale omzet uit advertenties bleef echter achter bij de verwachtingen.

Microsoft noteerde voorbeurs een half procent lager. Het softwarebedrijf uit Redmond heeft het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en presteerde beter dan de verwachtingen van analisten. De omzet steeg met 18 procent op jaarbasis naar 62,0 miljard dollar.

Boeing steeg voorbeurs 2,0 procent. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft het afgelopen kwartaal opnieuw rode cijfers geschreven, maar wist de verliezen wel fors terug te dringen. Het concern gaf geen outlook voor 2024 af, aangezien de impact van het incident met een vlucht van Alaska Airlines, waarbij een onderdeel van het vliegtuig ontplofte en een gat in de zijkant van het vliegtuig veroorzaakte, nu nog niet te overzien is.

Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de vergelijkbare omzet zien groeien met 5 procent, wat minder sterk was dan een kwartaal eerder en ook minder dan de analistenverwachting van 7 procent. Het aandeel won voorbeurs desondanks 4,8 procent.

Mastercard verloor 0,7 procent. De creditcardmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een winst van 2,97 dollar per aandeel op een omzet van 6,5 miljard dollar. Dat was meer dan analisten hadden verwacht.

Paypal daalde voorbeurs 0,8 procent. Het betaalbedrijf is van plan zijn mondiale personeelsbestand met nog een 9 procent te verkleinen, wat betekent dat circa 2.500 banen geschrapt worden.

Advanced Micro Devices heeft in het vierde kwartaal de omzet en vooral de winst flink zien stijgen, maar de outlook voor het lopende kwartaal was mager. Het aandeel daalde voorbeurs 4,6 procent.

Walmart won voorbeurs 1,0 procent, nadat de retailer een aandelensplitsing van 3 voor 1 aankondigde.

Tesla noteerde voorbeurs 2,6 procent lager, nadat een rechtbank in Delaware het bonuspakket van CEO Elon Musk van bijna 56 miljard dollar, ongeldig verklaarde.

Qualcomm publiceert woensdag nabeurs cijfers.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.924,97 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 38.467,31 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 15.509,90 punten.