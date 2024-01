Mastercard overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het vierde kwartaal de winst en omzet zien stijgen, profiterend van de hoge bestedingen van Amerikanen tijdens het feestseizoen. De winst steeg op jaarbasis van 2,53 miljard naar 2,79 miljard dollar. Per aandeel steeg de winst van 2,62 naar 2,97 dollar. Afgezien van bijzondere posten steeg de winst naar 3,18 dollar. Analisten rekenden op 3,08 dollar. De omzet van Mastercard steeg van 5,82 naar 6,55 miljard dollar. De analistenverwachting lag op 6,48 miljard dollar. De betaalvolumes in dollars stegen met 10 procent tot 2,4 biljoen dollar in het vierde kwartaal. Behalve de gezonde consumentenbestedingen speelden volgens CEO Micheal Miebach ook een sterke stijging van het internationale betaalvolume met 24 procent een belangrijke rol. Bron: ABM Financial News

