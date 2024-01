Autoriteit Persoonsgegevens legt Uber miljoenenboete op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Persoonsgegevens legt Uber een boete van 10 miljoen euro op, omdat het bedrijf onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven over hoe lang het bedrijf gegevens van Europese chauffeurs bewaarde en naar welke landen buiten Europa deze gegevens werden doorgestuurd. Dit meldde de Nederlandse toezichthouder woensdag. Ook maakte Uber het volgens de toezichthouder chauffeurs moeilijk om hun privacyrechten uit te oefenen. "Chauffeurs hebben er recht op te weten hoe Uber met hun persoonsgegevens omgaat", aldus voorzitter Aleid Wolfsen van AP. "Dit was echter ondoorzichtig. Uber had chauffeurs beter en zorgvuldiger moeten informeren." AP constateerde dat Uber het voor chauffeurs onnodig ingewikkeld maakte om een verzoek in te dienen en zo hun gegevens in te zien of te ontvangen. AP heeft de boete opgelegd nadat meer dan 170 Franse chauffeurs aan de bel trokken bij de Ligue des droits de l’homme et du citoyen, een Franse belangenorganisatie op het gebied van mensenrechten. Uber heeft volgens de toezichthouder bezwaar aangetekend tegen het besluit. AP heeft wel geconstateerd dat er inmiddels maatregelen ter verbetering zijn genomen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.