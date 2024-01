Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen woensdag op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het rood. De aandelenfutures noteerden voorbeurs lager, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, het ADP-banenrapport en een reeks bedrijfscijfers. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank vanavond de rente stabiel houdt op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers kijken met name uit naar de toelichting op het rentebesluit van Fed-voorzitter Jerome Powell als leidraad voor toekomstige renteverlagingen. "Het ADP-banenrapport van vandaag zal naar verwachting een groei van nog eens 150.000 banen in januari laten zien. Het FOMC zal er waarschijnlijk rekening mee houden dat, hoewel de inflatie aan het vertragen is, een veerkrachtige banenmarkt kan leiden tot een herstel van de loongroei", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Als zodanig zou het verrassend zijn als de Fed zou aangeven dat het de rente al in maart zal verlagen, hoewel ze de deur zou kunnen openen voor een renteverlaging in het tweede kwartaal", voegde hij toe. Ondertussen analyseren beleggers de bedrijfscijfers op tekenen of de winstcijfers en de verwachtingen voor de komende kwartalen voldoende zijn om de Amerikaanse beurzen hoger te zetten. Big-techaandelen hebben de indexen dit jaar tot nu toe weten te stimuleren. Naast het rentebesluit van de Fed en het ADP-banenrapport staan woensdag in de VS een viertal andere macro-publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, naast het ADP-banenrapport, en de arbeidskosten in het vierde kwartaal, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag 1,2 procent lager. De euro/dollar noteerde op 1,0839. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0840 op de borden. Bedrijfsnieuws Alphabet daalde voorbeurs 5,7 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten. De totale omzet uit advertenties bleef echter achter bij de verwachtingen. Microsoft noteerde voorbeurs 0,9 procent lager. Het softwarebedrijf uit Redmond heeft het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en presteerde beter dan de verwachtingen van analisten. De omzet steeg in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 met 18 procent op jaarbasis naar 62,0 miljard dollar. Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de omzet in dezelfde winkels zien groeien met 5 procent, wat minder sterk was dan een kwartaal eerder en ook minder dan de analistenverwachtingen die uitgingen van 7 procent. Het aandeel won voorbeurs desondanks 3,3 procent. Paypal daalde voorbeurs 1,1 procent. Het concern is van plan zijn mondiale personeelsbestand met nog een 9 procent te verminderen, wat betekent dat circa 2.500 banen geschrapt worden. Advanced Micro Devices heeft in het vierde kwartaal de omzet en vooral de winst flink zien stijgen, maar de outlook voor het lopende kwartaal was mager. Het aandeel daalde voorbeurs 6,3 procent. Walmart won voorbeurs 1,3 procent, nadat de retailer een aandelensplitsing van 3 tegen 1 aankodigde. Tesla noteerde voorbeurs 2,8 procent lager, nadat een rechtbank in Delaware het loonpakket van CEO Elon Musk, dat op bijna 56 miljard dollar werd gewaardeerd, ongeldig verklaarde. Boeing, Mastercard en Qualcomm publiceren woensdag kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.924,97 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 38.467,31 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 15.509,90 punten. Bron: ABM Financial News

