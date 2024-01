Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur dicht bij de slotstanden van dinsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg fractioneel tot 485,83 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 16.940,35 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een fractionele winst op 7.680,44 punten. De Britse FTSE 100 noteerde eveneens vlak op 7.668,32 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwerken beleggers in Europa de cijfers van onder meer Microsoft en Alphabet en de laatste inflatiecijfers uit Frankrijk. Vanmiddag volgen de consumentenprijzen uit Duitsland. Verder wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Fed vanavond.

Groeicijfers uit de vier grootste economieën van Europa op dinsdag, temperden volgens Hewson het recente enthousiasme in de markt dat de ECB toch eerder de rentes kan verlagen dan juni. Beter dan voorziene cijfers uit Italië en Spanje voorkwamen dat de eurozone in een technische recessie kwam, aldus Hewson.

De analist wees ook op recente uitspraken van diverse ECB-beleidsmakers, waaronder Joachim Nagel van Bundesbank en Robert Holzmann van de Oostenrijkse centrale bank, waaruit bleek dat een vroege renteverlaging er niet in zit. Daartegenover stonden evenwel wat duivenachtige geluiden, bijvoorbeeld vanuit Mario Centeno van de Portugese centrale bank, dat de ECB niet te lang moet wachten met een verlaging. De consensus blijft evenwel dat een eerste renteverlaging in de eurozone niet eerder dan juni zal plaatsvinden.

Nagel stelde dinsdag wel dat hij ervan overtuigd is dat de ECB het "inflatiebeest" heeft getemd. "Deze verschuiving in de toon van een van de meest uitgesproken haviken binnen de ECB kan een signaal zijn dat een verlaging in april wellicht toch wordt besproken", aldus Hewson van CMC.

Na het rentebesluit door de Fed vanavond, zal voorzitter Jerome Powell een toelichting geven. "Vaak bepaalt de inhoud van deze toespraak, inclusief wat wel en niet gezegd wordt, het verdere verloop op de beurs", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkloosheid in Duitsland in januari is gedaald. Verder werd bekend dat de Franse inflatie afgelopen maand terugliep.

De euro/dollar noteerde op 1,0821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0846 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0841 op de borden.

De olieprijs is dinsdag gestegen, herstellend van zorgen over de Chinese economie die de olieprijs eerder lieten dalen, ondanks escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten. Vanochtend deed de olieprijs weer een stapje terug.

Bedrijfsnieuws

Corbion leverde in Amsterdam bijna vijf procent in, na het presenteren van nieuwe doelen en voorlopige cijfers. De omzet van Corbion is in het vierde kwartaal uitgekomen onder de verwachting, maar de EBITDA en vrije kasstroom vielen hoger uit, stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. ING zag een bevestiging van het verkoopadvies op het aandeel.

Banco Santander won 1,9 procent na cijfers. De bank voorziet dat de winst dit jaar aantrekt. Andere financials lagen er ook goed bij. ING, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en AXA stegen tot anderhalf procent.

Nokia verloor krap vier procent. Beleggers lijken wat winst te nemen na een flinke koersstijging sinds donderdag, toen het Finse bedrijf met cijfers kwam.

Novartis heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt, nadat de farmaceut een boekwinst realiseerde met de afsplitsing van farmabedrijf Sandoz. Het aandeel Novartis daalde 3,2 procent.

H&M presenteerde onverwacht een nieuwe CEO en kwam ook met cijfers. H&M meldde verder dat de omzet in 2023 met 6 procent is gestegen. En exclusief Rusland en Wit-Rusland was dit 8 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet van het modebedrijf slechts fractioneel. Het aandeel kelderde met 11 procent.

In Frankfurt won Sartorius drie procent. De internationale leverancier aan de farmaceutische industrie overtrof in het vierde kwartaal de omzet- en winstverwachtingen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het rood.

De S&P500-index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.924,97 punten, de Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 38.467,31 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 15.509,90 punten.