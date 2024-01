Valuta: eurozwakte richting rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro leverde woensdagochtend in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve in ten opzichte van de dollar. De hele markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente vanavond stabiel zal houden op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. "We verwachten niet dat de Fed haast zal hebben met een renteverlaginge maar de mate waarin Fed-voorzitter Jerome Powell van plan is het beleid te versoepelen, zal vandaag waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer zijn", stelden analisten van UniCredit Research. "De euro.dollar is er voorlopig niet in geslaagd een niveau boven de 1,0850 vast te houden en moet zich weer boven de 1,0900 tot 1,0930 herstellen om de verkoopdruk overtuigend weg te nemen", aldus de analisten. De euro noteerde woensdag aan het einde van de ochtend 0,2 procent lager op 1,0828. Bron: ABM Financial News

